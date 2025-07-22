До перших ознак зараження рослини павутинним кліщем є сліди проколів – світлі крапочки на листі, пише 24 Канал з посиланням на Prosto Way. Також через павутинного кліща листя починають передчасно жовтіти й опадати. А от дрібні чорні чи кольорові цятки – це кліщі, які можна побачити під лупою.

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Як позбутися павутинних кліщів?

Спочатку видаліть всі заражені частини рослини. Обрізані листя та стебла потрібно спалити, щоб не поширити кліщів на інші квіти. Після цього обробіть рослину засобом проти кліщів.

Хімічні препарати. Підходить "Актеллік", "Актара" та "Фітоверм". Вони здатні швидко та ефективно знищити шкідників.

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Народні засоби. Проти кліщів допомагає відвар чи настій з часнику, цибулі, полину та кульбаби. Вони можуть бути ефективними, однак вимагають повторних обробок. Для приготування засобу рослину потрібно подрібнити, залити окропом й дати настоятися 12 годин. Далі процідіть й розбавте водою у співвідношенні 1:5. Обприскувати рідиною рослини потрібно кожних 3 дні, поки не зникне кліщ.



Методи виведення павутинного кліща / Фото Pinterest

Механічні методи. Спробуйте протирати листя та стебла вологою серветкою, змочену в мильному чи слабкому оцтовому розчині. Метод допоможе зняти павутину й вбити певну частину кліщів.

До слова, раніше ми вже розповідали, як боротися з білокрилкою на городі – до ваших овочів вона навіть не наблизиться.

Оптимальні умови росту. Павутинний кліщ любить тепле й сухе повітря, тому рослині треба забезпечити вологість та прохолоду. Регулярно обприскуйте рослину чистою водою й поливайте, щоб забезпечити вологою.