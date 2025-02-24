Плесень возникает из-за влажности, где основной проблемой является недостаточная вентиляция, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. После появления плесени ее нужно полностью избежать, чтобы она не начала разрастаться.

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Как избавиться от грибка дома

Грибок имеет довольно непривлекательный вид, а плесень может выделять аллергены, раздражители, вредные токсины, которые могут плохо повлиять на дыхательные пути, особенно для тех, кто имеет такое заболевание как астма.

Прохладная погода будет держаться еще первый месяц весны, поэтому нужно принять профилактические меры, которые улучшат вентиляцию и обеспечат контроль уровня влажности в помещении.

Немки борются с проблемой плесени благодаря технике, которая называется "шоковой вентиляцией". Метод предусматривает открывание всех окон несколько раз в день на короткий промежуток времени.



Проветривание помогает вывести плесень / Фото Pexels

Зимой окна нужно открыть на 5 – 10 минут, весной на 15 минут, а летом – на 30 минут. Таким образом не только улучшится вентиляция и качество воздуха, но и состояние здоровья и общее самочувствие. Чтобы усилить вентиляцию – можно сделать сквозняк, но будьте осторожны и не находитесь в комнатах за этот короткий промежуток времени, чтобы не заболеть.

Для того, чтобы удалить имеющуюся плесень, стоит воспользоваться обычным уксусом. Несмотря на свой резкий запах, он не является токсичным. Распылите средство на поврежденную грибком поверхность и немного подождите. Тогда протрите участок тряпкой. Для профилактики эту процедуру можно повторять раз в неделю.

Также хорошо выводит плесень обычная сода. Одну столовую ложку нужно растворить в литре воды. С помощью распылителя средство нанесите на пораженные участки, подождите 15 минут, а тогда протрите все щеткой и смойте водой.