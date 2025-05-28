Решить проблему с определенным вонючим запахом в холодильнике может обычная соль, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Марии Дзяпко. По словам блогера, от неприятного аромата от такого средства можно будет избавиться достаточно быстро.

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Как избавиться от плохого запаха из холодильника

Обычную поваренную соль или соду нужно засыпать в небольшой контейнер и поставить в холодильник. Соль является естественным поглотителем запаха, поэтому нейтрализует все посторонние ароматы.

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Кроме соли, можно воспользоваться обычным рулоном туалетной бумаги. Он также хорошо впитывает лишнюю влагу и убирает плохой запах. А еще замечательным поглотителем неприятного аромата является раствор воды с уксусом. Вещества нужно смешать в пропорции 1:1. В этом средстве надо замочить тряпку и протереть ею полки холодильника.

3 способа, которые убирают плохой запах из холодильника

После полноценного мытья холодильника, внутрь еще можно поставить небольшую тарелку с кофе на 24 часа. Она способна поглотить все резкие и неприятные запахи.

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От резкого запаха в холодильнике помогает лимон. Нужно разрезать половинку и поставить внутрь. Через несколько часов плохой запах уже исчезнет.

Плохие запахи также хорошо впитывает гвоздика, корица, тимьян, кожура апельсина или сырая картофелина. Попробуйте любые методы, чтобы выбрать то, что лучше всего вам подходит.