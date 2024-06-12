На заметку всем огородникам: как избавиться от слизней на огороде

Слизни очень сильно портят овощи, поэтому люди постоянно пытаются избавиться от них. Прожорливые моллюски съедают листья, ягоды и овощи, поэтому от них надо избавляться как можно быстрее, чтобы они не уничтожили весь урожай.

Улитки и слизни очень любят влажную, поэтому когда летом есть сезон дождей, то они вылезают на поверхность с более сильной интенсивностью. Но даже сухая и теплая погода не сильно отличается от нашествия слизней, поскольку за ночь они могут уничтожить немало растений.

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Чего боятся слизни на огороде

На грядках слизни боятся щебня, песка, соли и яичной скорлупы. Благодаря скользкому телу они не могут переползать через подобные материалы. Если рассыпать их по периметру, то вредители физически не смогут добраться до растений.



От слизней можно избавиться на огороде очень легко / Фото Pexels

Как избавиться от слизней на огороде

Специалисты советуют посыпать землю от слизней золой, торфом, песком или чаем или кофе. Посыпку золой надо повторять каждые 10 дней, особенно после дождя. Кофе и чай отпугнут запахом слизней неделю, дальше процедуру надо будет снова повторить.

Торф и песок могут долго отпугивать слизней. Чтобы они действительно дали действенный эффект, смешайте их вместе и добавьте еще золу, а потом присыпьте верхнюю часть почвы этой смесью.

А еще натуральным средством от слизней считается соль. Садоводы говорят, что для слизней соль является врагом №1. В 5 литрах воды разведите 500 граммов калийной соли. Когда жидкость потемнеет, ею надо опрыскивать листья и почву вокруг растений.

Также поможет уксус. На 5 литров воды нужно 100 миллилитров уксуса. Этой жидкостью опрыскивайте растения и землю возле них. Чтобы средство эффективно сработало, используйте его раз в неделю.