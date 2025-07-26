Специалисты не советуют использовать гербициды, поскольку они способны осесть на корнеплодах и испортить овощи, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сенсацию". А еще химикаты загрязняют ядом грунтовые воды, поэтому от них лучше отказаться.

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Как избавиться от сорняков с огорода?

Избавиться от сорняков можно с помощью механического метода, вырвав их с корнем. Впрочем, этот процесс является энергозатратным и не всегда эффективным, поэтому предлагаем другие варианты.

Укрепление

Вывести сорняки с участка можно с помощью кипятка. Нужно водой облить нежелательные растения, чтобы быстро и эффективно их вывести.



Кипяток может убить сорняки / Фото Pexels

Соль

Чтобы уничтожить ненужные сливки сорняков понадобится хлорид натрия. Соль на земле способна повредить нужные растения, поэтому стоит использовать средство локально только на сорняки.

В 8 литрах воды растворите 1 килограмм соли с добавлением 50 граммов жидкого мыла. Опрыскайте все места, где растут сорняки. Для того, чтобы уберечь другие овощи или цветы, то перед обработкой их нужно только накрыть.

К слову, ранее мы рассказывали, как защитить помидоры от фитофтороза – нужно добавить в почву всего одну вещь.

Уксус

С нежелательными сорняками справится 5% уксус. Его нужно залить в опрыскиватель и распылить на листья сорняков. Очень важно следить за тем, чтобы уксус не попадал на почву или садовые растения. По желанию, можно добавить немного жидкого мыла. Чтобы справиться с нежелательными растениями одним махом, нужно килограмм соли растворить в 4 литрах уксуса и тогда все распылить на листья сорняков.