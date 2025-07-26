Фахівці не радять використовувати гербіциди, оскільки вони здатні осісти на коренеплодах та зіпсувати городину, пише 24 Канал з посиланням на "Сенсацію". А ще хімікати забруднюють отрутою ґрунтові води, тому від них краще відмовитися.

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Як позбутися бур’янів з городу?

Позбутися бур’янів можна за допомогою механічного методу, вирвавши їх з коренем. Втім, цей процес є енергозатратним та не завжди ефективним, тому пропонуємо інші варіанти.

Окріп

Вивести бур'яни з ділянки можна за допомогою окропу. Потрібно водою облити небажані рослини, щоб швидко та ефективно їх вивести.



Окріп може вбити бур'яни / Фото Pexels

Сіль

Щоб знищити непотрібні вершки бур’янів знадобиться хлорид натрію. Сіль на землі здатна пошкодити потрібні рослини, тому варто використовувати засіб локально лише на бур’яни.

У 8 літрах води розчиніть 1 кілограм солі з додаванням 50 грамів рідкого мила. Обприскайте всі місця, де ростуть бур’яни. Для того, щоб вберегти інші овочі чи квіти, то перед обробкою їх потрібно лише накрити.

До слова, раніше ми розповідали, як захистити помідори від фітофторозу – потрібно додати в ґрунт всього одну річ.

Оцет

З небажаними бур’янами впорається 5% оцет. Його потрібно залити в обприскувач та розпилити на листя бур’янів. Дуже важливо слідкувати за тим, щоб оцет не потрапляв на ґрунт чи садові рослини. За бажанням, можна додати трішки рідкого мила. Щоб впоратися з небажаними рослинами одним махом, потрібно кілограм солі розчинити у 4 літрах оцту й тоді все розпилити на листя бур’янів.