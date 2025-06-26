Тля исчезнет с огурцов без химии: 3 проверенных способа

Тля – это коварный вредитель, который может испортить весь урожай огурцов. Впрочем, если начать борьбу с ней вовремя, тогда можно обойтись даже без химикатов.

Существует немало различных видов тлей, паразитирующих на тыквенных культурах – около 2,5 тысяч. И чаще всего огурцы поражает бахчевая тля, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Флористикс Инфо".

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Как бороться с тлей на огурцах?

Первые признаки появления тли на вашей грядке с огурцами – это завернутые вниз края листьев и искривленные верхушки побегов. Растения тогда перестают развиваться, и их междоузлия укорачиваются.

Если ничего не делать, тля не исчезнет, а только будет распространяться быстрее, и огурцы могут погибнуть полностью. Тля – это очень плодовитый вредитель, и за лето она может дать более 15 поколений. Кроме того, очень часто тля также переносит заболевания, лечить которые будет очень сложно.

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Итак, есть несколько простых народных методов, которые помогут прогнать тлю прочь с огорода и спасти урожай.



Тлю на огурцах можно уничтожить без химии / Фото Pexels

Горчичный настой

Для того, чтобы уничтожить колонии тли, нужно приготовить раствор: 100 граммов сухой горчицы залейте 3 литрами кипятка и тщательно перемешайте. Средство нужно настаивать в течение 5 – 6 часов, время от времени перемешивая.

Отстоявшийся раствор осторожно слейте, не взбалтывая осадок от горчицы. Залейте в опрыскиватель и добавьте 5 столовых ложек жидкого моющего средства, а также 3 столовые ложки растительного масла. Добавьте 10 литров воды, перемешайте и используйте для обработки огурцов по листьям.

Перед началом процедуры советуют также срезать с каждого куста нижние листья – особенно если на нем уже есть тля.

Содовый раствор

Это эффективное средство от тли можно приготовить из пищевой соды. Возьмите 10 литров воды, добавьте туда 50 граммов соды и 5 столовых ложек жидкого мыла. Также смешайте с 3 ложками масла и опрыскивайте огурцы.

Проводить обработку нужно вечером. Кстати, сода будет работать не только как инсектицид, но и как профилактическое средство от гнили и грибковых инфекций – ранее мы уже рассказывали о различных способах использования соды на огороде.

Раствор аммиака

Нашатырный спирт может быть именно тем, что вам нужно для борьбы с тлей: в 10 литров воды влейте 50 миллилитров аммиака, 5 столовых ложек моющего средства и 3 ложки масла.

Мыло и масло – это важные компоненты каждого раствора, ведь мыло удерживает жидкость на листьях, не позволяя ей быстро стекать. Кроме того, само собой оно также имеет инсектицидные свойства. А вот масло, попадая на тело вредителей, образует на нем пленку, что перекрывает дыхательные пути тли.