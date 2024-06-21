Вы уже раньше сталкивались с проблемой сдувания крышек на банках и не знаете, как решить проблему? Не стоит сразу отчаиваться, ведь эта ситуация постигла в свое время практически каждого человека, который закрывал консервацию. Поэтому Porady 24 рассказывают, что делать, чтобы банки больше не вздувались, а крышки не "стреляли".

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Почему банки вздуваются?

Причин у этого явления может быть достаточно много, но сейчас рассмотрим несколько основных.

Несоблюдение базовых правил консервации

Если вы закрываете консервацию, но нарушаете основные правила этого процесса, тогда неудивительно, что банки не лежат очень долго. Обратите внимание на то, что овощи, ягоды и фрукты должны быть хорошо вымыты, очищенные, и обрезанные от любой порчи.

Неправильный температурный и временной режим

Возможно, вы спешили и прогрели банки не 25, а всего 10 или 15 минут? Что ж, вот вам и причина, почему консервация не удалась. Микробы тогда не успевают погибнуть и продолжают постепенно портить ваши варенья и соленья.



Консервацию нужно закрывать осторожно / Фото Pexels

Недостаточная герметичность в банке

Если вы плохо закрутили крышку и в банку все еще просачивается воздух, это может привести к порче. Обратите внимание, чтобы на банке не было трещин или сколов, и чтобы уплотнительная губка на крышке была эластичной и прочной.

Как приготовить идеальную консервацию, которая будет долго храниться?

Правильно подберите фрукты, ягоды и овощи

Они должны быть крепкими, спелыми, но не слишком. Не стоит также выбирать плоды, которые будут иметь любые дефекты, а также они не должны быть слишком большие, ведь так вам будет трудно поместить их в банку.

Перед тем, как готовить, вам нужно все плоды хорошо промыть и подвергнуть кратковременной обработке теплом или паром.

Банки нужно простерилизовать

Прежде всего промойте банки и крышки теплым раствором пищевой соды – на литр воды добавьте чайную ложку продукта.

Крышки несколько минут проварите в кипящей воде.

Стерилизовать банки можно несколькими способами: на пару, в микроволновке, духовке или кипячением.

При какой температуре хранить консервацию

Если это пастеризованные соленья и маринованные продукты – от 0 до 15 градусов.

Непастеризованные продукты – 0 – 2 градуса.

Варенья и джемы – 0 – 20 градусов.

После того, как вы закроете консервацию, ее не стоит сразу же относить в погреб или другое место, где вы планируете ее хранить. Вместо этого поставьте ее на крышки, закутайте во что-то теплое и оставьте так на сутки остывать. Так вы увеличите процесс пастеризации и защитите продукты от преждевременной порчи.