Ви вже раніше стикалися із проблемою здування кришок на банках і не знаєте, як розв'язати проблему? Не варто відразу впадати у відчай, адже ця ситуація спіткала свого часу практично кожну людину, яка закривала консервацію. Тож Поради 24 розповідають, що робити, аби банки більше не здувалися, а кришки не "стріляли".

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Чому банки здуваються?

Причин у цього явища може бути досить багато, але зараз розглянемо кілька основних.

Недотримання базових правил консервації

Якщо ви закриваєте консервацію, але порушуєте основні правила цього процесу, тоді не дивно, що банки не лежать дуже довго. Зверніть увагу на те, що овочі, ягоди та фрукти мають бути гарно вимиті, очищені, та обрізані від будь-якого псування.

Неправильний температурний та часовий режим

Можливо, ви поспішали й прогріли банки не 25, а всього 10 чи 15 хвилин? Що ж, ось вам і причина, чому консервація не вдалася. Мікроби тоді не встигають загинути та продовжують поступово псувати ваші варення і соління.



Консервацію потрібно закривати обережно / Фото Pexels

Недостатня герметичність в банці

Якщо ви погано закрутили кришку і в банку все ще просочується повітря, це може призвести до псування. Зверніть увагу, щоб на банці не було тріщин чи сколів, і щоб ущільнювальна губка на кришці була еластичною та міцною.

Як приготувати ідеальну консервацію, яка буде довго зберігатися?

Правильно підберіть фрукти, ягоди та овочі

Вони мають бути міцними, стиглими, але не занадто. Не варто також обирати плоди, які матимуть будь-які дефекти, а також вони не мають бути надто великі, адже так вам буде важко помістити їх у банку.

Перед тим, як готувати, вам потрібно всі плоди добре промити та піддати короткочасній обробці теплом чи паром.

Банки потрібно простерилізувати

Перш за все промийте банки та кришки теплим розчином харчової соди – на літр води додайте чайну ложку продукту.

Кришки кілька хвилин проваріть у киплячій воді.

Стерилізувати банки можна кількома способами: на пару, в мікрохвильовці, духовці чи кип'ятінням.

За якої температури зберігати консервацію

Якщо це пастеризовані соління та мариновані продукти – від 0 до 15 градусів.

Непастеризовані продукти – 0 – 2 градуси.

Варення та джеми – 0 – 20 градусів.

Після того, як ви закриєте консервацію, її не варто відразу ж відносити до погреба чи іншого місця, де ви плануєте її зберігати. Натомість поставте її на кришки, закутайте у щось тепле та залиште так на добу остигати. Так ви збільшите процес пастеризації та захистите продукти від передчасного псування.