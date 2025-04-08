Конечно же, весенние заморозки негативно сказываются на растениях, а особенно – на плодовых деревьях, что уже успели расцвести, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vse Roste. И уберечь сад все же возможно с помощью нескольких простых действий.

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Как определить, что надвигаются заморозки?

Высокий урожай – это следствие правильного ухода за деревьями. Но, к сожалению, есть еще один фактор, который совсем не зависит от усилий садовода – и это погода. Резкие температурные колебания могут повредить нежные почки и цветы деревьев, и в таком случае хорошего урожая можно и не дождаться, ведь дерево очень страдает от похолодания.

И именно поэтому дачникам очень важно заранее учитывать прогноз погоды. А если нет возможности узнать о грядущих изменениях в температуре, можно наблюдать за природными явлениями во второй половине дня.

Кстати, ранее мы уже рассказывали и о том, как защитить огородные растения от апрельских заморозков.

Заморозки обычно приходятся на ночные или утренние часы. Поэтому если при ясном небе температура опускается до 5 градусов, а до 21:00 опускается до 2 – 4 градусов – стоит ждать заморозков.



Деревья нужно защитить от заморозков / Фото Pexels

Как защитить деревья от заморозков?

Садоводы используют несколько различных способов, что помогают уберечь деревья от коварных весенних заморозков.

Дождевание

Когда температура воздуха существенно снижается – до -5 градусов, вы можете попробовать опрыскивать деревья, или же дождевать их. Перед ночными заморозками кроны опрыскивают слегка подсоленной водой, или же поливают методом дождевания со шлангом.

Учитывайте, что нужно покрыть всю крону, и листочки, и бутоны. Капли, что останутся на побегах, при снижении температуры будут постепенно охлаждаться, а при замерзании отдадут тепло листьям и бутонам.

Но учитывайте, что эффективным дождевание будет только в безветренную погоду. Сильный же ветер только ухудшит положение растения, а при испарении влаги температура поверхности падает, и побеги остынут даже сильнее.

Укрытие

Если деревья в саду еще молодые, или вы выращиваете низкорослые, компактные деревья, можно использовать укрывной материал, чтобы накрыть крону. В качестве такого материала может выступать не только спанбонд, но и любая ткань – старые простыни, мешковина и тому подобное.

Оставлять такую защиту можно только на несколько дней – если передержать, при снятии укрывного материала можно повредить побеги и бутоны.

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Дымление

Это – один из самых простых, однако чрезвычайно действенных способов защиты плодовых деревьев. Использовать метод можно и на небольших участках, и в большом саду.

Если есть угроза заморозков, с вечера нужно набрать несколько куч из веток, листьев и другого органического мусора. Неплохо, если органика влажная – это только усилит дымление кучи. Костер нужно расположить под кроной деревьев, и дым, что будет выделяться во время горения или тления влажного материала, создаст защитную завесу из теплого воздуха, что помешает резкому снижению температуры.

Подкормки и препараты

Они помогают повысить сопротивляемость деревьев к неблагоприятным погодным условиям. Защитить сад помогут калийно-фосфорные удобрения, стимуляторы и криопротекторы.