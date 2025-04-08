Звісно ж, весняні заморозки негативно позначаються на рослинах, а особливо – на плодових деревах, що вже встигли розцвісти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vse Roste. Та уберегти сад все ж можливо за допомогою кількох простих дій.

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Як визначити, що насуваються заморозки?

Високий врожай – це наслідок правильного догляду за деревами. Та, на жаль, є ще один фактор, який зовсім не залежить від зусиль садівника – і це погода. Різкі температурні коливання можуть пошкодити ніжні бруньки та квіти дерев, і у такому випадку хорошого врожаю можна й не дочекатися, адже дерево дуже страждає від похолодання.

І саме через це дачникам дуже важливо заздалегідь враховувати прогноз погоди. А якщо немає можливості дізнатися про прийдешні зміни у температурі, можна спостерігати за природними явищами у другій половині дня.

До речі, раніше ми вже розповідали і про те, як захистити городні рослини від квітневих заморозків.

Заморозки зазвичай припадають на нічні чи ранкові години. Тож якщо при ясному небі температура опускається до 5 градусів, а до 21:00 опускається до 2 – 4 градусів – варто чекати заморозків.



Дерева потрібно захистити від заморозків / Фото Pexels

Як захистити дерева від заморозків?

Садівники використовують кілька різних способів, що допомагають вберегти дерева від підступних весняних заморозків.

Дощування

Коли температура повітря істотно знижується – до -5 градусів, ви можете спробувати обприскувати дерева, або ж дощувати їх. Перед нічними заморозками крони обприскують злегка підсоленою водою, або ж поливають методом дощування зі шлангом.

Зважайте, що потрібно покрити усю крону, і листочки, і пуп'янки. Краплі, що залишаться на пагонах, при зниженні температури будуть поступово охолоджуватися, а при замерзанні віддадуть тепло листю та пуп'янкам.

Але зважайте, що ефективним дощування буде тільки у безвітряну погоду. Сильний ж вітер тільки погіршить становище рослини, а при випаровуванні вологи температура поверхні падає, і пагони охолонуть навіть сильніше.

Укриття

Якщо дерева у саду ще молоді, або ж ви вирощуєте низькорослі, компактні дерева, можна використати покривний матеріал, аби накрити крону. В якості такого матеріалу може виступати не тільки спанбонд, але й будь-яка тканина – старі простирадла, мішковина тощо.

Залишати такий захист можна тільки на кілька днів – якщо перетримати, під час знімання покривного матеріалу можна пошкодити пагони та бутони.

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Димлення

Це – один з найпростіших, проте надзвичайно дієвих способів захисту плодових дерев. Використовувати метод можна і на невеликих ділянках, і у великому саду.

Якщо є загроза заморозків, з вечора потрібно набрати кілька куп з гілок, листя та іншого органічного сміття. Непогано, якщо органіка волога – це тільки посилить димлення купи. Багаття потрібно розташувати під кроною дерев, і дим, що буде виділятися під час горіння чи тління вологого матеріалу, створить захисну завісу з теплого повітря, що перешкодить різкому зниженню температури.

Підживлення та препарати

Вони допомагають підвищити опірність дерев до несприятливих погодних умов. Захистити сад допоможуть калійно-фосфорні добрива, стимулятори та кріопротектори.