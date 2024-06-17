Огород не пострадает от ливней: вот что делать, чтобы культуры не гнили

Летние ливни могут быть очень полезными для роста урожая, однако когда они становятся затяжными, огородникам нужно насторожиться. Такие долгие дожди могут привести к тому, что культуры просто сгниют, и увидеть урожай вам не удастся вообще.

Дождь на даче и на огороде, к сожалению – не всегда благо. Иногда он может нанести существенный вред урожаю и испортить грядки. Porady 24 подготовили несколько способов, которые помогут защитить урожай от чрезмерной влаги.

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Как уберечь растения от дождя

Обычная влажность почвы должна составлять примерно 60 – 70%, однако когда она становится выше, корневая система растений может начать гнить. И больше всего от обильных осадков могут страдать помидоры, огурцы и капуста, но и остальные овощи не будут в восторге от наводнения на огороде.

Разрыхление почвы

Особенно полезно использовать этот способ в посадках помидоров, ведь эти растения особенно не любят избытка воды. Он может привести и к загниванию корней, и к распространению гнили на листьях и завязи. Но еще не все потеряно – нужно просто не забывать о регулярном рыхлении почвы.

Кроме того, вы даже можете возвести над кустами маленький навес для того, чтобы защитить их от капель дождя.

Спанбонд

Для того, чтобы защитить листья бахчевых культур – кабачков, тыкв, дынь и арбузов, вы можете использовать спанбонд. Его нужно разложить на земле под листьями, чтобы с ним не контактировало слишком много влаги. Вследствие чрезмерного увлажнения листья могут нарушить общее развитие растения.



Растения на огороде нужно защищать от дождя / Фото Pexels

Древесная зола

Если основная проблема – это слизни, которые появляются после дождей, как это бывает с капустой, то здесь поможет пепел. Ее нужно разбрасывать вокруг растения, и тогда слизни и улитки не подойдут и близко к овощам. Также для этой цели годится и раствор горчицы и гашеная известь.

Как уберечь клубнику от затяжных дождей

Обычно клубника любит влажную, и дожди ей идут только на пользу. Кроме того, главный враг культуры – паутинный клещ – также не переносит влажную дождливую погоду.

Но для того, чтобы уберечь плоды клубники от гниения на огороде, нужно подкормить растение раствором борной кислоты. 5 – 10 граммов вещества нужно развести в горячей воде. Также добавьте 3 – 5 граммов сернокислого цинка. Такая подкормка поддержит растения и поможет уберечь урожай.