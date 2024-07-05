Гусеницы больше не будут пожирать все подряд на грядках: вот как с ними бороться
Источник:"Яркая клумба"
Гусеницы – это такие вредители огорода и сада, которые могут активизироваться в любой период сезона, однако наибольший вред обычно наносят в первой его половине. Поэтому нужно знать, как с ней бороться.
Гусеница, если никак не реагировать на ее нашествие, может нанести немалый вред вашим посадкам: поедать листья и повреждать растения. Но вам не обязательно сразу же бежать за дорогими инсектицидами – ее легко можно уничтожить и народными методами.
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Настойка чеснока
Если у себя в саду вы заметили коричневую гусеницу, тогда можно попробовать настой чеснока. Готовится он просто, а эффект дает мощный и длительный.
- Измельчите зубчики чеснока ножом (на 1 литр воды вам понадобится примерно 150 – 220 граммов зубчиков).
- Залейте измельченный чеснок теплой водой и оставьте на сутки, чтобы он настоялся.
- Процедите настой через марлю или чисто, но у вас осталась только жидкость, без чесночных частиц.
- Концентрат, который вы получите, нужно развести в воде в соотношении 1:10.
- Растения нужно опрыскать раствором, особенно нижнюю сторону листьев, где обычно и собирается гусеница.
Мыльный раствор
Если у вас есть обычное хозяйственное мыло, это значит, что вы можете уже сейчас забыть о проблеме гусениц на огороде. Лучше всего это средство действует против серой гусеницы. Поэтому вот как приготовить раствор.
Защитить огород от гусениц просто / Фото Pexels
- Возьмите брусок хозяйственного мыла и натрите его на мелкой терке.
- Растворите мыло в теплой воде, тщательно перемешивая.
- Опрыскивайте растения мыльным раствором, уделяя внимание скоплению гусениц.
Отвар из полыни
Если на огороде растет полынь, тогда гусеница и не приблизится к участку. Но вам не нужно разводить сорняк на огороде: будет вполне достаточно просто сделать отвар из него, чтобы отогнать всю гусеницу как можно дальше.
- Соберите обычной полыни, на ведро нужно 500 граммов травы.
- Залейте ее 2 литрами воды и поставьте емкость на огонь.
- Доведите воду до кипения и дайте повариться в течение 20 – 30 минут.
- Когда отвар остынет – процедите его и разбавьте водой в соотношении 1:5.
- Опрыскайте растения.