Завистливые соседи и гости могут существенно испортить жизнь жителям дома, и даже оставить после себя негативную энергетику, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". К счастью, от этого можно защититься, положив безделушку под плинтус.

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Как защитить дом от невзгод и негатива?

В древности предки использовали немало вещей для того, чтобы оберегать свой дом. И одной из самых популярных защит были веточки можжевельника, что клали по углам и под плинтус.

Воткнув по веточке можжевельника в каждый угол квартиры, вы можете отделить себя от неприятных соседей, а также защитить пространство своей квартиры от проникновения различной энергии, в том числе и негативной.

Но это не единственный обряд, что выполняли предки, чтобы уберечь благополучную энергетику своего дома от зависти. В частности, для сохранения счастья в доме периодически нужно было заходить в каждую комнату дома с буханкой хлеба и полной солонки.



Под плинтус нужно спрятать веточку можжевельника / Фото Pexels

Так вроде бы делался "подарок" дому – достаточно делать это несколько раз в месяц. А в период полнолуния, можно было оставить в каждой комнате дома по небольшой щепотке соли, а после этого вымести ее веником.

Считалось, что ночью соль вбирает в себя всю негативную энергетику, просочившуюся в дом от соседей. А если у вас дома найдется старый нож или сломанный серп, его нужно прикрепить у дверей – считается, что он становится тогда оберегом и защищает дом, не пропуская в него людей со злыми мыслями.

Кроме того, не помешает иметь дома и букет полыни, который, как верили предки, защищает от зла, сглаза и зависти.