Заздрісні сусіди та гості можуть суттєво зіпсувати життя мешканцям дому, та навіть залишити по собі негативну енергетику, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". На щастя, від цього можна захиститися, поклавши дрібничку під плінтус.

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Як захистити дім від негараздів та негативу?

В давнину пращури використовували чимало речей для того, аби оберігати свою оселю. І одним з найбільш популярних захистів були гілочки ялівцю, що клали по кутках і під плінтус.

Встромивши по гілочці ялівцю в кожен кут квартири, ви можете відокремити себе від неприємних сусідів, а також захистити простір своєї квартири від проникнення різної енергії, зокрема й негативної.

Але це не єдиний обряд, що виконували пращури, аби вберегти благополучну енергетику свого дому від заздрості. Зокрема, для збереження щастя у домі періодично потрібно було заходити до кожної кімнати дому із буханцем хліба та повною сільничкою.



Під плінтус потрібно заховати гілочку ялівця / Фото Pexels

Так начебто робився "подарунок" дому – достатньо робити це кілька разів на місяць. А в період повного Місяця, можна було лишити в кожній кімнаті оселі по невеликій щіпці солі, а після цього вимести її віником.

Вважалося, що вночі сіль вбирає у себе всю негативну енергетику, що просочилася у дім від сусідів. А якщо у вас вдома знайдеться старий ніж чи зламаний серп, його потрібно прикріпити біля дверей – вважається, що він стає тоді оберегом та захищає дім, не пропускаючи в нього людей зі злими думками.

Окрім того, не завадить мати вдома й букет полину, який, як вірили предки, захищає від зла, пристріту та заздрощів.