Еда, которая успокаивает нервы: попробуйте всего 5 продуктов

В период стресса наш организм нуждается не только во внутреннем успокоении для восстановления нервной системы, но и в определенных продуктах, которые в своем составе имеют успокаивающий эффект. Диетологи рассказали, что есть 4 продукта, которые оказывают положительное влияние на настроение.

Большинство из нас знает, что на успокоение хорошо влияет ромашковый или мятный чай, впрочем другие продукты могут успокоить ничем не хуже, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Диетолог Лорен Твигге рассказала, что еда может усилить ощущение покоя, увеличивая выработку гормонов для лучшего самочувствия, которые способствуют хорошему сну и уменьшают чувство тревоги.

Миндаль

Орех богат магнием, помогает регулировать нервную систему и уменьшать последствия от стресса.

Нут

В нуте содержится много витамина В6, который помогает поддерживать выработку серотонина, который отвечает за хорошее самочувствие и снижает тревожность.

Черника

Эта ягода укрепляет нервную систему и расслабляет. Черника богата антиоксидантами, которые помогают снизить окислительный стресс, способствующий тревожности. Постоянное употребление черники в сезон улучшит здоровье мозга и будет способствовать ясности ума.



Черника улучшает настроение / Фото Pexels

Грецкие орехи

Они богаты питательными веществами и имеют защитные вещества для мозга, а также антиоксиданты, ненасыщенные жиры, витамины и минералы.

Молоко

Находясь в стрессе, стоит выпить стакан теплого молока перед сном. В нем содержится немало питательных веществ, которые способствуют расслаблению. В молоке содержится важный нам кальций, витамин D, магний и белок.

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В общем, продукты с антиоксидантами могут усиливать ощущение позитива и улучшать концентрацию. Высокое содержание антиоксидантов имеют бобовые, ягоды, яблоки и орехи.

Магний способствует лучшему сну и расслаблению. Он тоже улучшает настроение и влияет на здоровье костей. Содержится он в семенах тыквы, шпинате и авокадо.

Витамин D уменьшает чувство стресса, поэтому стоит больше есть в беспокойном состоянии жирную пищу, яичные желтки, грибы и сыр.

Чтобы организм вырабатывал больше серотонина, нужно добавлять в рацион продукты с триптофаном, которые вызывают ощущение покоя. Аминокислота содержится в молоке, мясе и некоторых растительных продуктах.