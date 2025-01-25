Їжа, яка заспокоює нерви: спробуйте лише 5 продуктів

У період стресу наш організм потребує не лише внутрішнього заспокоєння для відновлення нервової системи, але й певних продуктів, які у своєму складі мають заспокійливий ефект. Дієтологи розповіли, що є 4 продукти, які мають позитивний вплив на настрій.

Більшість з нас знає, що на заспокоєння добре впливає ромашковий чи м’ятний чай, втім інші продукти можуть заспокоїти нічим не гірше, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Дієтологиня Лорен Твігге розповіла, що їжа може посилити відчуття спокою, збільшуючи вироблення гормонів для кращого самопочуття, які сприяють гарному сну та зменшують відчуття тривоги.

Мигдаль

Горіх багатий на магній, допомагає регулювати нервову систему та зменшувати наслідки від стресу.

Нут

У нуті міститься багато вітаміну В6, який допомагає підтримувати вироблення серотоніну, який відповідає за гарне самопочуття й знижує тривожність.

Чорниця

Ця ягода зміцнює нервову систему й розслабляє. Чорниця багата на антиоксиданти, які допомагають знизити окислювальний стрес, що сприяє тривожності. Постійне вживання чорниці в сезон покращить здоров’я мозку й сприятиме ясності розуму.



Чорниця покращує настрій / Фото Pexels

Волоські горіхи

Вони багаті поживними речовинами й мають захисні речовини для мозку, а також антиоксиданти, ненасичені жири, вітаміни та мінерали.

Молоко

Перебуваючи в стресі, варто випити склянку теплого молока перед сном. У ньому міститься чимало поживних речовин, які сприяють розслабленню. У молоці міститься важливий нам кальцій, вітамін D, магній та білок.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Загалом, продукти з антиоксидантами можуть посилювати відчуття позитиву й покращувати концентрацію. Високий вміст антиоксидантів мають бобові, ягоди, яблука та горіхи.

Магній сприяє кращому сну та розслабленню. Він теж покращує настрій та впливає на здоров’я кісток. Міститься він в насінні гарбуза, шпинаті та авокадо.

Вітамін D зменшує відчуття стресу, тому варто більше їсти в неспокійному стані жирну їжу, яєчні жовтки, гриби та сир.

Щоб організм виробляв більше серотоніну, потрібно додавати в раціон продукти з триптофаном, які викликають відчуття спокою. Амінокислота міститься в молоці, м’ясі та деяких рослинних продуктах.