Будет ли на Пасху тепло: что говорят народные приметы

Всем всегда интересно, какой именно будет Пасхальная неделя, поскольку Воскресение Христово хочется встретить в тепле с солнечной погодой. В 2025 году Пасху будут праздновать 20 апреля, поэтому узнаем, какой будет погода во второй половине месяца.

Начало апреля будет не совсем стабильным, пишет 24 Канал. Несколько солнечных и теплых дней будут чередоваться с холодными и ветреными днями. Уже во второй декаде апреля температура немного стабилизируется, поскольку дни будут теплыми и без осадков. В целом средняя температура в апреле будет выше 10°C тепла.

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Какой будет погода на Пасху

Точный прогноз на Пасху во всех регионах опубликует Украинский гидрометцентр. Согласно определенным данным, погода на Пасху будет на Воскресение Христово может быть непредсказуемой, поскольку за 1,5 месяца наперед спрогнозировать ее сложно. Впрочем, обобщенно на западе не предвидится осадков, но погода будет пасмурной.

В восточных регионах небо тоже затянется облаками, а осадков не будет. В центре Украины будет облачно с прояснением. На севере будет пасмурно, а на юге будет выглядывать солнце.



На Пасху в большинстве областей будет без осадков / Фото Pexels

Погоду на праздник по народным приметам спрогнозировать сложно, потому что она не всегда совпадает с реальностью, впрочем по приметам на Пасху можно определить, какой в дальнейшем будет весна, лето и осень.

Гром на Пасху извещает о поздней и сухой осени;

Дождь без грозы в этот день прогнозирует холодную и дождливую весну;

Обильный дождь на Пасху – к хорошему урожаю ржи;

Пасмурная погода в предпасхальную ночь предвещает хороший урожай;

Пасмурное небо на Пасху – к холодному лету;

Теплая и солнечная погода предвещает хороший урожай.

Добавим, что уже в эту субботу, 8 марта, погода будет теплой, солнечной и без осадков. Местами пригреет до неожиданных +20 градусов.