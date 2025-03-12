Названа лучшая поза для сна: с ней вы забудете о боли

Очень неприятно проснуться утром от боли в шее и спине – и чаще всего это случается из-за неудачно выбранной позы для сна.

Сон – это об отдыхе и оздоровлении, когда весь организм восстанавливается, чтобы хорошо работать на следующий день, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И для того, чтобы это действительно было так, стоит правильно выбрать позу для сна.

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Какие позы для сна могут вызвать боль?

Конечно, может показаться, что вы не можете контролировать то, проснетесь ли с болью после крепкого сна, и все же есть несколько профилактических мер, которые вы можете попробовать, чтобы уменьшить такую вероятность.

Например, вы можете научиться избегать определенных положений тела или подушек во время сна.

Сон с рукой над головой или на плече в течение длительного времени может привести к боли. Сон с подушкой, которая позволяет вашей шее отдыхать под необычными углами, или сон с поднятыми ногами также может привести к неудобным ситуациям,

– поделилась Лаура Лидли из Valley Sleep Center.

И вот еще одна плохая новость для многих людей: сон на животе также может принести немало проблем, поэтому его советуют избегать, когда это возможно. Он приводит к нагрузке на спину и шею, а также может вызвать больше просыпаний и перекручиваний в течение ночи.

Кстати, ранее мы рассказывали о других привычки, которые могут испортить ваш сон.



Некоторые позы для сна не очень полезны / Фото Pexels

Какая поза для сна является лучшей?

Хорошо будет, если вы заснете, или хотя бы попытаетесь заснуть, лежа на спине. Старайтесь находиться в прямом положении, опустив руки по бокам. Так вы имеете меньшую вероятность потянуть мышцу или сместить ребро, а также это поможет уменьшить боль в шее, плечах и спине.

Еще одна хорошая поза для сна – это на боку, и старайтесь не слишком сворачиваться калачиком в позу эмбриона. Так позвоночник будет находиться в нейтральном положении, а вы не получите боли в шее, плечах и спине.