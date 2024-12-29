Каждая привычка влияет на людей по-разному, и некоторые из них могут неожиданно помочь вам уснуть. Впрочем, если вы боретесь с бессонницей, стоит начать с устранения некоторых негативных привычек, которые могут мешать вашему отдыху, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Использование телефона

Многие эксперты по сну, а в частности и Николь Шеллоу, сходятся во мнении, что использование гаджетов перед сном – это одна из худших вещей, которые вы можете сделать для качества своего ночного отдыха. Это подавляет мелатонин и приводит к тому, что вам сложнее заснуть.

Есть или пить

Старайтесь избегать ужина за три часа перед сном. К сожалению, даже перекусы могут сделать отдых менее стабильным и качественным. Но особое табу – это алкоголь. Учитывайте то, что хоть и может казаться, что бокал вина делает вас сонливыми, на самом деле это приводит только к тому, что вы будете просыпаться среди ночи с болью в голове или жаждой.

Занятия спортом

Спорт – это прекрасно, но заниматься им вечером не стоит, ведь это повышает температуру вашего тела, а перед отдыхом вы хотите достичь противоположного. Вечером лучше сосредоточиться на легкой растяжке или йоге, если вы чувствуете потребность в физической активности.



Спорт перед сном может навредить отдыху / Фото Pexels

А вот для активного спорта лучше приберечь следующее утро.

Оставаться в постели

Одна из плохих привычек, которую люди производят, когда не могут заснуть – это слишком долго оставаться в постели. Зато если вы не спите больше, чем 20 минут, встаньте и зайдите в гостиную или другую комнату.

Вы можете почитать, помедитировать или послушать успокаивающую музыку. Возвращайтесь в постель только тогда, когда поймете, что собираетесь засыпать.

Не выключаете свет

Многие люди имеют прозрачные шторы, и это действительно может повлиять на качество вашего сна. Также важно позаботиться о том, чтобы не горели экраны телефонов, часы, светильники и другие гаджеты.

Запомните, что для качественного сна вам нужна полная темнота.