Одна вещь блокирует удачу и деньги: ее нужно срочно выбросить из дома

Эзотерики убеждены, что вещи, которые люди держат дома, влияют на их жизнь сильнее, чем мы можем представить. И всего один предмет может забрать вашу удачу, если держать его в своем доме.

В каждом доме найдется несколько вещей, которые могут годами лежать на дальних полках шкафов, и даже хозяева уже не помнят о них, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Что нужно выбросить из дома?

Есть всего одна вещь, которую точно не стоит в течение длительного времени хранить у себя в квартире – и это старые газеты и макулатура, что годами лежат на полках и ждут неизвестного "подходящего момента", что, скорее всего, никогда не наступит.

Народные же приметы утверждают, что бумага в доме, которая лежит без дела, может быть не только причиной постоянного беспорядка, но и виновником застоя в жизни. Старые газеты и журналы вроде бы притягивают не только пыль, но и отсутствие развития, забирают энергию и силы, а также засоряют энергетику дома.



Старые газеты не стоит держать в доме / Фото Pexels

Верят, что если в доме хранится много газет, которые уже никто не читает, это может вызвать у человека апатию, проблемы, а порой даже финансовые проблемы.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие еще вещи могут вытягивать из человека деньги и удачу – держать их в своем доме достаточно опасно.

Кроме того, не стоит держать дома и старую обувь, которую уже никто не носит – она также является символом застоя. Не жалейте старых вещей, ведь они только занимают место у вас на полке и могут стать источником ссор в семье и забирать энергию хозяев.