Одна річ блокує удачу та гроші: її потрібно терміново викинути з дому

Езотерики переконані, що речі, які люди тримають вдома, впливають на їхнє життя сильніше, ніж ми можемо уявити. І всього один предмет може забрати вашу удачу, якщо тримати його у своїй домівці.

У кожному домі знайдеться кілька речей, які можуть роками лежати на дальніх полицях шаф, і навіть господарі вже не пам'ятають про них, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

Цікаво На помідорах почав опадати цвіт: ось як врятувати рослину

Що потрібно викинути з дому?

Є всього одна річ, яку точно не варто протягом тривалого часу зберігати у себе в квартирі – і це старі газети та макулатура, що роками лежать на полицях та чекають невідомого "слушного моменту", що, скоріш за все, ніколи не настане.

Народні ж прикмети стверджують, що папір у домі, який лежить без діла, може бути не тільки причиною постійного безладу, але й винуватцем застою у житті. Старі газети та журнали начебто притягують не тільки пил, але й відсутність розвитку, забирають енергію та сили, а також засмічують енергетику дому.



Старі газети не варто тримати в домі / Фото Pexels

Вірять, що якщо в домі зберігається багато газет, які вже ніхто не читає, це може викликати у людини апатію, проблеми, а часом навіть фінансові негаразди.

До слова, раніше ми вже розповідали, які ще речі можуть витягувати з людини гроші та удачу – тримати їх у своїй оселі досить небезпечно.

Окрім того, не варто тримати вдома і старе взуття, яке вже ніхто не носить – воно також є символом застою. Не шкодуйте старих речей, адже вони тільки займають місце у вас на полиці та можуть стати джерелом сварок у родині та забирати енергію господарів.