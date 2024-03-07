5 садовых растений, которые будут в тренде 2024 года: посадите их у себя

Самые известные цветочные шоу проходят в Лондоне, и именно этот город является законодателем садовой моды. Поэтому обратите внимание на несколько цветов, которые стоит высадить в этом году и у себя.

Мода на растения не меняется так быстро, как тренды на обувь и одежду, однако она все же существует. Скажем, последние годы все меньше высаживают вечнозеленые кустарники, зато гортензии можно увидеть чуть ли не на каждой клумбе.

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Агапантус Poppin Purple

Этот новый сорт может поразить вас большим количеством фиолетово-черных бутонов, которые могут раскрыться в ярко-фиолетовый цвет. Но дело здесь не только в интересном окрасе самих цветов; это растение очень быстро растет, но имеет длительный период цветения – от июля и до сентября. Кроме того, почти гарантированно агапантус может зацвести повторно.

Идеально этот цветок подходит для выращивания в контейнерах или на бордюрах, а также на солнечных участках и в хорошо дренированной почве.

Скабиоза Магия

Еще один новый сорт, но более деликатный – его вывели в Великобритании через скрещивание Scabiosa atropurpurea со Scabiosa caucasica. Бутоны и цветы сначала светло-зеленые, но впоследствии, с созреванием превращаются в нежно-розовые.

Это растение будет хорошо себя чувствовать на полном солнце и в хорошо дренированной почве и станет просто бесценным для любого цветочного оформления.

Вербена бонарская Vanity

Новый сорт вербены может вырасти только до 80 сантиметров в высоту, и поэтому является идеальным между другими сортами, что или очень высокие, или слишком низкие. Листья этого сорта выглядит тоньше и более изысканно, а цветочные грозди имеют чрезвычайно интенсивный и насыщенный фиолетовый цвет.

Растение цветет с июля по октябрь, и также подходит для опыления насекомыми и имеет замечательный необычный аромат. Подойдет она и для бордюров, и для контейнеров.

Эхинацея Pretty Parasols

Этот сорт эхинацеи вывели в Бельгии через скрещивание пурпурной и бледной эхинацей. Названа она в честь двухцветных цветов в форме зонтика, растущих на очень крепких стеблях.

Этот сорт является чрезвычайно морозостойким и может выдерживать температуру до -25 градусов, а также имеет высокую устойчивость к ветру, солнца и жары.

Лавровишня "София"

Если вы хотите посадить у себя в саду что-то из семейства лавровых, то этот миниатюрный представитель подойдет как нельзя лучше. Он имеет узкие зубчатые листья и очень плотный и компактный рост, который можно обрезать в форме шаров, конусов или живой изгороди.

Растение очень универсальное и может выдерживать достаточно большой диапазон температур и хорошо растет на различных почвах.