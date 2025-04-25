Эти 5 уличных растений можно вырастить из черенков: будут цвести очень скоро

Бесплатный и удобный способ выращивания новых саженцев из черенков – это метод, который должен попробовать каждый садовод. К тому же есть несколько растений, которые вырастить так чрезвычайно просто.

Для того, чтобы размножить новые растения, вам нужно только взять черенки из собственных растений или растений друзей или соседей, и придерживаться элементарных инструкций по уходу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Герань

Герань – это растение с красочным цветением, что может быть многих различных оттенков – от красного и розового до синего и белого, или даже двухцветного. И эти красивые растения относительно просто вырастить из черенков.

Для того, чтобы стимулировать рост, стоит держать черенки в теплом, солнечном месте с хорошо дренированной почвой. Поливайте регулярно, но без избыточности, ведь эти растения также склонны к гниению корней.

Лаванда

Это ароматное растение может украсить любую клумбу не только ярким фиолетовым цветением, но и приятной серо-зеленой листвой. Растение требует совсем немного ухода и процветает на солнечных местах с сухой почвой.

Черенки лаванды хорошо укореняются, особенно если черенки взяты в конце весны или в начале лета. Поместите черенки в хорошо дренированную, слегка песчаную почву и убедитесь, что они получат достаточно света.

Кстати, лаванда – это не единственное растение, что любит солнце. Ранее мы рассказывали, какие цветы можно посадить на засушливом солнечном участке в апреле.

Мята

Это – выносливое многолетнее растение, которое быстро и легко распространяется. И расти она может и на солнце, и в полутени, а для того, чтобы размножить ее, выберите здоровую веточку с ярко-зелеными листьями. Мята – это одно из растений, которое очень просто размножить черенками на открытом пространстве. Просто поместите черенки в воду, пока не появятся корни, а потом перенесите в грунт.



Мяту можно вырастить из черенков / Фото Pexels

Камелии

Эти многолетние вечнозеленые кустарники могут порадовать не только густыми темно-зелеными листьями, но и эффектными цветами розового, красного, желтого или белого цвета. Существует немало хороших сортов камелий, которые легко растут, и почти все можно вырастить с помощью черенков.

Лучше всего растут камелии с полутвердых древесных черенков, что означает частично зрелые стебли, взятые в конце лета или в начале дома. Они предпочитают тень, а не частичное солнце для роста, а также процветать на слегка кислой хорошо дренированной почве.

Циннии

Эти популярные летние однолетники можно легко вырастить из черенков. Еще одно несомненное преимущество этого растения – существует множество оттенков цинний, и вы можете выбрать именно те, что лучше всего оттенят вашу клумбу.

Во время срезки выберите здоровую часть стебля длиной примерно в 14 сантиметров, на которой нет цветов, и снимите листья с нижней половины. Циннии лучше всего сажать на жарком солнечном участке.