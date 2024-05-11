5 растений, которые нельзя сажать возле гортензий: они не будут цвести

Гортензии - это растения, которые могут легко стать украшением любого сада. Но это возможно только при условии, если вы посадите их рядом с правильными соседями.

В вашем саду может быть достаточно много требовательных в уходе растений, и гортензии, бесспорно, можно отнести именно к таким. И учитывать нужно не только на количество солнца, полив и качество почвы, но и на соседство некоторых других видов.

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Азалии

Гортензии точно не являются хорошими соседями для азалий. Последние предпочитают более кислую почву, а гортензии хорошо чувствуют себя в слабощелочной или совсем немного кислой почве. И если вы попытаетесь отрегулировать запросы в почве одного растения, тогда, скорее всего, просто навредите другому.

Орех

Грецкие орехи могут производить вещество, которое может быть чрезвычайно токсичным для многих растений вокруг них, в том числе и для гортензий. Юглон, это вещество, попадает в почву, и тогда может остановить рост цветов или даже полностью убить их.

Кроме того, нужно учитывать и то, что крона грецкого ореха создает густую тень, которая подавляет способность гортензий к использованию фотосинтеза.

Инвазивные виды

Если вы хотите выращивать у себя в саду бамбук или английский плющ, делать это точно нужно подальше от гортензий. Они очень быстро вытеснят другие растения, и хрупкие цветы гортензий также.

А их агрессивное распространение приведет к тому, что они ограничат пространство, которое нужно для роста гортензий. Цветы также начнут конкурировать и за питательные вещества, что нужны им для роста.

Подсолнухи

Подсолнухи – это растения алелопаты, то есть они могут выделять в почву химические вещества, которые приводят к угнетению роста других растений. Кроме того, они достаточно большие и требуют много солнечного света, поэтому могут затенить ваши гортензии.



Подсолнухи не нужно сажать возле гортензий / Фото Pexels

Влаголюбивые растения

Не стоит возле хрупких гортензий сажать ивы или березы – это растения, которые требуют большого количества воды и могут конкурировать с гортензиями. В конце концов это приведет к водному стрессу, ведь цветок требует много воды, особенно в летние месяцы, и конкуренция за воду точно будет мешать ее цветению.