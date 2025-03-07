Эти цветы нужно высадить к 8 марта: они поразят цветением уже совсем скоро

Цветник, радующий красивым цветением уже в начале весны – это мечта многих садоводов. И для того, чтобы цветов не пришлось ждать слишком долго, некоторые цветы нужно посадить как можно скорее.

Даже если вскоре начнутся небольшие морозы, это не должно останавливать вас от того, чтобы высадить некоторые цветы у себя на участке, сообщает 24 Канал. Учитывайте, что есть немало растений, которые прекрасно будут расти и совсем скоро начнут цвести.

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Тюльпаны

Эти растения – это настоящий символ весны и обновления. Конечно, обычно их высаживают осенью, и в марте посадить луковицы также можно. Выбирайте сорта, что цветут рано, и тогда уже в апреле вы сможете насладиться первыми бутонами.

Но для того, чтобы растение хорошо росло, нужно подобрать для него соответствующий участок: хорошо освещенный и с хорошим дренажем. Тюльпаны не любят застоя воды, поэтому старайтесь избегать низин.



Тюльпаны стоит сажать в марте / Фото Pexels

Львиный зев

Этот яркий цветок идеально подойдет для любого весеннего цветника. Можно высевать его прямо в открытый грунт, как только вы заметите, что он достаточно прогрелся. А для раннего урожая цветов лучше сперва высадить рассаду, а уже тогда сажать на цветнике.

Вербена

Это – очень неприхотливое растение, но глаз будет радовать с весны и до самой осени. Высевают ее в марте для быстрого цветения, ведь она хорошо переносит засуху и очень неприхотлива к почве. Лучше всего будет расти она на легкой, плодородной почве. Для того, чтобы вербена обильно цвела, советуют удалять увядшие цветы на то оставлять их на стеблях. Тогда цветение продлится очень долго: с апреля и до октября.

Эхинацея

Этот цветок – это неожиданная королева сада, если вы хотите на своем цветнике совместить красоту и пользу. Она имеет большие яркие соцветия, что могут не только украсить клумбы, но и привлечь пчел и бабочек.

Кроме того, растение известно лечебными способностями – может укреплять иммунитет и идеально подходит для добавления в чаи.



Эхинацею можно высадить уже сейчас / Фото Pexels

Флокс однолетний

Эти цветы точно нужно сажать в марте. Первые ростки появятся очень быстро – уже через 5 – 7 дней. Цветы начнут цвести в июне и будут радовать цветением до первых заморозков.

Жимолость

Этот цветок отличается желто-белыми цветами и сладким лимонным ароматом. Жимолость цветет ранней весной, когда остальные растения еще спит. Но во время холодов ее все же нужно беречь – растение выдерживает холода только до -15 градусов.