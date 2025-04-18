Запах дойдет до соседей: ароматные цветы, которые надо посадить в саду в этом году

Цветы могут не только радовать своей красотой, но и поражать невероятным ароматом. Для тех, кто любит вдыхать сладкие запахи, советуем обратить внимание на несколько растений, которые обожают все дачники.

Независимо от того, кто какие цветы любит, большинство летом хотят в своем саду вдыхать ароматные растения, пишет 24 Канал. Именно поэтому рекомендуем выбрать для себя несколько вариантов цветов, которые будут радовать приятным запахом все лето.

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Ландыш

Сажать ландыш нужно в тени, поскольку на солнце растение не любит расти. Цветы вырастают на 20 – 30 сантиметров в высоту и имеют невероятный запах, который распространяется на весь сад. Ландыши распространяются очень быстро и легко, поэтому этот вариант подойдет для тех, кто не хочет тратить много усилий на посадку.

Жасмин

Куст жасмина насчитывает десятки разнообразных сортов. Они могут быть большими или малыми, низкорослыми или высокими. Жасмин очень хорошо пахнет, поэтому в период цветения можно наслаждаться их ароматом.



Жасмин имеет замечательный запах / Фото Pexels

Глициния

Вместо кустов и цветов можно посадить лианы. Глициния непременно дополнит дизайн сада и заполнит участок сладким ароматом. Самые популярные сорта – белые и пурпурные. Начинает цвести глициния в конце мая в начале июня.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие растения нельзя никогда сажать возле дома – оказывается, некоторые из них могут навредить.

Лилия

Запах лилии известен многим. Цветок имеет прекрасный аромат и безупречный внешний вид. Идеально, когда эти цветы будут расти на улице, поскольку дома запах лилии может вредно влиять на человека благодаря резкому аромату.