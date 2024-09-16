Об этом знают единицы: какие цветы можно сажать осенью

Некоторые цветы лучше сажать в осеннюю пору, чтобы они прижились и уже расцвели в начале весны или лета. Посадка цветов осенью придает растениям иммунитет, поэтому с приходом тепла они зацветут гораздо быстрее, чем те цветы, которые вы посадите весной.

Преимущество посадки осенних цветов заключается в том, что они не требуют особого ухода, пишут Porady 24. Их корни уже весной будут достаточно крепкими и увлажненными, поскольку к весне корни глубоко осядут под землей. Также садоводы говорят, что цветы посаженные осенью являются более устойчивыми к болезням и вредителям.

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Осенью лучше всего сажать однолетние цветы, которые весной будут лучше расти и дольше цвести. Эти растения хорошо приживаются на различных почвах. Рекомендуется в осеннюю пору сажать астры, хризантемы, календулу, бархатцы, синие васильки, дельфиниумы. Многолетники и луковичные тоже можно сажать осенью.

Какие цветы посадить в сентябре

Хорошо в первый месяц осени высаживать маргаритки, турецкую гвоздику, незабудки, люпин и корневищные ирисы. Черенками можно высаживать розы. В это время садоводы советуют высаживать луковичные тюльпаны, нарциссы или подснежники. Кроме того, можно сажать еще георгины, мальвы и гиацинты.



В сентябре можно сажать тюльпаны / Фото Pexels

Какие цветы посадить в октябре

В октябре еще не наблюдается заморозков, поэтому можно сажать ландыши или пионы. Однако последние цветы на зиму надо обязательно утеплить мульчей. До середины октября можете еще посадить гиацинты, но тянуть с этими растениями не стоит, потому что уже в ноябре они не приживутся так хорошо.