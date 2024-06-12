Неприхотливые и цветущие: 5 лучших декоративных кустарников для сада и дачи

Мечта многих садоводов это уделять немного времени растениям, зато наслаждаться их красивым цветением. И в некоторых случаях это возможно, если только выбрать правильные культуры.

Среди огромного разнообразия декоративных кустов не так уж и сложно подобрать для себя интересные и эстетичные варианты. И многие из них даже не потребуют слишком сложного ухода, поэтому вырастить их под силу даже новичкам или людям, которые не имеют слишком много времени.

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Сирень

Сирень – это проверенная классика, ведь ее украинцы высаживают у себя на участках уже на протяжении лет. Она хорошо будет смотреться и в саду, и во дворе, и возле дома.

Что касается ухода, то сирени его нужно совсем немного. Саженцы приживаются в различных типах почвы, если их не забывать обильно поливать, а для цветения не нужно использовать никакие дополнительные стимуляторы. Если же вы найдете время хотя бы раз в сезон внести минеральные подкормки, тогда можете рассчитывать на максимально пышное цветение.

Рябинник

Если смотреть именно на листья и цвет, тогда куст очень сильно напоминает рябину. Но в нем все же есть и целый ряд преимуществ, благодаря которым саженцы растения неизменно остаются популярными. Период цветения растения приходится на лето и может длиться достаточно долго – в течение нескольких месяцев.

Также кустарник может выполнять роль живого заграждения. Растение растет и в тени, и в солнечной зоне и не требует особого ухода.

Шиповник

Этот вариант идеально подойдет для людей, которые придерживаются принципа "дачи выходного дня" – то есть приезжают на участок раз в неделю, чтобы просто отдохнуть.



Шиповник очень неприхотлив / Фото Pexels

Шиповнику не нужна постоянная забота от человека, и он может месяцами расти без дополнительных поливов. А если изредка падает дождь, тогда о них вообще можно не беспокоиться. Впрочем, если вы все же внесете удобрения и будете ее время от времени поливать, декоративность растения значительно возрастет.

Форзиция

Это – практически идеальные кусты для дачи, ведь они многолетние и очень неприхотливы. Также форзиция достаточно выносливая и выглядит приятно. Этот куст – украшение любого весеннего сада, ведь цвет на нем появляется очень рано – задолго до остальных цветов и растений.

Спирея

Вы можете найти сорта, которые будут цвести осенью или весной. Но этот многолетний куст точно украсит ваш сад, а также не будет требовать от вас ухода. Он очень устойчив к болезням, нет проблем с морозостойкостью и мирится с любым грунтом.