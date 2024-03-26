5 неприхотливых деревьев, которые будут плодоносить сами собой: посадите их на даче

Очень часто хочется украсить участок плодовыми деревьями, с которых впоследствии можно будет собрать урожай. И, к счастью, далеко не все растения нуждаются в чрезвычайно тщательном уходе.

Вероятно, каждый дачник мечтает о саде, в котором деревья растут и дают урожай сами собой, без постоянных обрезок, опрыскиваний и обработок. И такие деревья действительно существуют – они неприхотливы и могут расти в любой почве.

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Яблоки ранетки

Этот сорт яблок мелкий и кислый и очень напоминает дикие яблони, и именно поэтому не требует много заботы. Такие деревья могут расти на любой земле и очень редко болеют. Кроме того, они хорошо переносят холода и могут обильно плодоносить. Если яблоки свежие, их обычно не едят. Впрочем, такие плоды прекрасно подходят для компотов, соков, повидла и варенья.

Алыча

Вероятно, алыча – это одно из самых неприхотливых фруктовых деревьев. Оно может годами плодоносить даже на давно заброшенном участке, куда уже годами никто не приезжает. Впрочем, перед посадкой дерева вам все же стоит уточнить у продавца, является ли этот сорт самоплодным. Если да, тогда дерево может расти и одно. В противном случае вам придется посадить еще 2 – 3 дерева рядом для того, чтобы происходило опыление.

Орех

Орехи – это также те деревья, которые прекрасно растут без заботы со стороны человека. Они могут выдерживать и жару, и морозы, а также им будет достаточно всего двух поливов в месяц.

И с каждым годом орех будет давать только больше урожая. Они также могут хорошо приживаться на бедной почве, и если у вас есть достаточно большой участок свободной земли, вы можете посадить грецкий орех.



Дерево ореха почти не нуждается в уходе / Фото Pexels

Если же пространства немного, тогда подойдет и лещина.

Розовая черешня

Розовая черешня – это чуть ли не идеальный вариант для тех людей, которые не любят возиться с садом. Несмотря на то, что черешня называется розовой, ягоды на самом деле на ней желто-красные.

Это дерево может давать очень много урожая и отличается хорошим иммунитетом и морозостойкостью.

Облепиха

Облепиха не только вкусная и невероятно полезная, но также почти не требует ухода. Растение может переносить морозы и жару, а также приживается на любой почве и будет хорошо плодоносить.

И при покупке подберите сразу два саженца – мужской и женский. В противном случае дерево просто не будет цвести.