Какие деревья высадить возле дома: они не повредят фундамент и мощение

Деревья возле дома могут создать и уют, и приятную тень, но есть и обратная сторона монеты: неудачно выбранные виды могут также разрушать фундамент и дорогу возле дома.

Очень часто владельцам домов приходится сталкиваться с проблемой корней деревьев, что прорастают под фундаментом дома, ограждения и хозяйственных построек и разрушают их. Впрочем, этих проблем не возникнет, если правильно выбрать деревья, пишет "Яркая клумба".

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Калина

Этот куст не только красивый, но и быстро растет и выглядит очень эффектно. Вот еще один бонус: он не повредит ваш фундамент, даже если вы посадите его совсем близко к дому, еще и ягодами одарит. Вы можете выбирать и плодовые сорта, и декоративные.

Сирень

Она имеет развитую корневую систему, и несмотря на все слухи, полностью безопасна для фундамента дома. Кроме того, куст имеет невероятное цветение, но хорошо будет выглядеть не только весной, но и тогда, когда остается совсем без соцветий.

Сакура

Это дерево будет украшать ваш приусадебный участок невероятным цветением, а корневая система растения неспособна повредить фундамент дома или ограждения. Поэтому вы можете высаживать сакуры вокруг дома без опасений.



Сакуру можно сажать возле дома / Фото Pexels

Декоративная шелковица

Эти деревья отличаются от обычной шелковицы своей компактностью. Они также быстро растут и невероятно будут выглядеть во дворе из-за красивой плакучей кроны. Кроме того, декоративность шелковицы совсем не помешает ей радовать вас еще и вкусными ягодами.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Декоративная яблоня

Эти деревья также могут похвастаться своей компактностью, а также махровыми розовыми и красными цветами. Кроме того, отличается у декоративных яблонь не только размер, но и цвет листьев – они багряные.