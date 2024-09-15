Какие деревья нужно обрезать осенью: не пропустите их
Осенняя обрезка деревьев – это важная часть ухода за ними, поэтому пропускать ее не стоит. Но какие деревья нужно обрезать, а какие не стоит трогать?
Осень – это все еще горячая пора для многих садоводов, ведь работы совсем не становится меньше. В частности, нужно не забыть провести осеннюю обрезку некоторых деревьев. Советы 24 рассказали, когда именно это делать и какие деревья нужно обрезать.
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Когда нужно обрезать деревья
Обрезку обычно проводят весной, до того, как начнет двигаться сок, и это правило нужно запомнить очень четко. Зато осенью можно только убрать с дерева сухие или сломанные ветви. Зимой на дереве может треснуть кора, может отломиться ветка и т.д., и вам все равно весной придется заниматься обрезкой деревьев.
Поэтому целесообразно осенью удалить только то, что нельзя оставлять до весны.
Как подготовить сад к зиме
Осенью нужно обязательно обработать деревья медным купоросом. Препараты нужно чередовать: лучше всего будет осенью использовать для обработки медный, а весной – железный. Купорос поможет защитить сад от грибковых заболеваний.
Кроме того, под каждое дерево нужно внести хотя бы по ведру перегноя и литровой банке, полкилограмма. После этого под каждое дерево нужно влить много воды, ведь даже когда начинаются легкие морозы, корневая система деревьев все еще развивается, накапливая питательные вещества.
Сад нужно обрезать перед зимой / Фото Pexels
Какие деревья нужно обрезать осенью?
- Плодовые деревья. Обрезка плодовых деревьев осенью поможет улучшить форму, убрать сухие и больные ветви. Кроме того, так вы стимулируете цветение и плодоношение на следующий год. В этот перечень входят яблони, груши, вишни, сливы и другие деревья.
- Декоративные деревья. Многие декоративные деревья также нуждаются в обрезке в осеннее время, чтобы придать кроне более аккуратную форму.
- Кустарники. Некоторые кустарники можно обрезать осенью для того, чтобы укрепить структуру, стимулировать рост и подготовить к зиме.
- Хвойные деревья. Некоторые хвойные деревья, в частности, можжевельник, можно обрезать осенью – удалите с него сухие и пожелтевшие ветви.
- Деревья с болезнями. Если вы увидели поврежденные или больные ветви на дереве, тогда осень – это хорошее время для того, чтобы от них избавиться. Не стоит ждать до весны.