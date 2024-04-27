4 дерева, которые нужно посадить во дворе: они полезны и приносят хорошую энергетику

Если вы хотите высадить деревья у себя во дворе, к этому нужно отнестись очень ответственно. Некоторые деревья могут быть вредными для энергетики участка, а другие же наоборот - чрезвычайно полезными.

Если вы хотите привлечь в свой дом счастливую энергетику, улучшить здоровье сада и даже порадовать себя урожаем, вам нужно правильно подобрать деревья для посадки. И вот несколько из них, которые идеально подойдут.

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Рябина

Рябину наши предки считают мощным оберегом для дома, который может защищать жилье от злых сил и улучшать настроение. Кроме того, некоторые даже верят, что рябина может положительно влиять на гормональный фон людей. По приметам рябина также является символом женского начала и помогает в том, чтобы переживать трудности.

Акация

Если вы хотите сделать полезную инвестицию в свое здоровье, тогда посадите во дворе акацию. И чай из нее, и акациевый мед невероятно полезны для здоровья, а вот аромат цветущего дерева может улучшить настроение.

Дерево также может улучшить качество почвы, на котором растет, а также хорошо известны и медоносные свойства акации, поэтому ваш сад тогда никогда не обойдут стороной пчелы.

Лиственница

Лиственница, конечно, не принесет вам плодов, но будет служить прекрасным декоративным деревом, которое может привлекать положительную энергетику. Деревья эти считаются также мощным антистрессом.

Запах лиственницы может успокаивать, а также помогает справиться с проблемами и восстановить душевные силы. Кроме того, есть у лиственницы и сильные лечебные свойства.

Груша

Груши наши предки считали символом долголетия и крепкого брака. Считается, что посадить грушу будет очень полезно для прочности супругов. Дерево также полезно для того, чтобы выращивать рядом разнообразные ягоды. Груша может защищать малину, смородину и виноград.