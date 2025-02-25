Самые распространенные болезни садовых растений: о них надо знать огородникам

Даже опытный садовод беспокоится, когда садовые растения начинают болеть. Чтобы растения были здоровыми, нужно вовремя определять проблемы и заболевания. В саду есть несколько самых распространенных болезней, о которых надо знать.

Распознавание этих болезней поможет вовремя их обнаружить и принять методы, чтобы сохранить растения здоровыми, пишет 24 Канал со ссылкой на GardeningKnowHow.

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Внезапное увядание может указывать на проблемы, связанные с поглощением питательных веществ, а различные типы болезней листьев смогут рассказать о причине поражения.

Фитофтороз

Эту болезнь еще называют серой плесенью. Фитофтороз является самым распространенным заболеванием огородных растений. Листья из-за этой грибковой инфекции начинают быстро желтеть, а тогда появляются коричневые поражения. Предотвратить заболевание можно благодаря разбрызгиванию полива на листья. Это нужно делать снизу, во избежание намокания.

Уязвимые растения: баклажаны, перец, картофель, помидоры, обычные зеленые растения.

Увядание

Это заболевание чаще всего поражает рассаду. После прорастания каждое растение увядает, что приводит к полной гибели. Чтобы обезопасить растения, нужно следить за увлажненностью почвы.

Уязвимые растения: любая рассада или молодое растение, которое выращивают из семян.

Пятнистость

Болезнь вызвана бактериальными и грибковыми возбудителями, они не наносят сильного вреда растениям, но могут повлиять на их общий вид. Избежать пятнистости можно благодаря поливанию снизу, чтобы избежать намокания листьев растений. Признаками являются желтые, коричневые или ржавые пятна различной формы и размера.

Уязвимые растения: смородина, капуста, розы, дельфиниум.



Пятнистость является популярной болезнью / Фото Pexels

Мучнистая роса

Это заболевание является одним из самых распространенных. Мучнистая роса возникает там, где ночью низкая температура, а влажность относительно высокая. Признаками является тонкий белый налет на листьях, стеблях и цветках. Лекарств против мучнистой росы нет, однако распространение можно замедлить удаляя зараженные листья.

Уязвимые растения: сливы, груши, персик, розы, сирень, дыни, огурцы, тыквы и баклажаны.

Засыхание

Если растения имеют признаки засыхания, тогда нужно обратить внимание на условия их выращивания. Чрезмерный или недостаточный полив приведет к тому, что машина начнет сохнуть. Причиной увядания могут быть бактериальные и грибковые возбудители.

Уязвимые растения: могут пострадать многие группы растений.