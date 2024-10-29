Краска – это отличный вариант обновить свою квартиру. И обычная смена цвета стен и мебели может полностью изменить вид квартиры. Вот только к выбору цвета нужно подходить ответственно, ведь неправильный цвет может разрушить ваш дом и сделать его совсем маленьким на вид, пишет Real Simple.

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Вы забываете о потолке

Многие дизайнеры называют потолок "пятой стеной", но очень часто во время ремонта люди просто забывают о нем, и он остается неокрашенным. Но если ремонт потолка не будет завершен, тогда ваш дом может иметь незавершенный и неуютный вид.

Вы делаете акцентную стену

Еще десяток лет назад было модно делать акцентную стену для дома, но сейчас тренд уже прошел, и яркие цвета в небольшой комнате могут еще сильнее сузить и без того небольшое помещение.

Вместо этого лучше красить все стены в один цвет, даже если вы выбрали достаточно насыщенный оттенок – это сделает комнату более сплоченной.



Акцентные стены уже не в моде / Фото Pexels

Вы выбрали неправильный оттенок краски

Блеск краски может иметь неожиданный эффект на то, как будет выглядеть краска в вашей комнате. Очень часто при ее выборе люди учитывают только на цвет, но это большая ошибка, ведь блеск может изменить и оттенок, и то, как будет отражаться свет в вашей комнате.

Например, никогда нельзя использовать краски с глянцевым блеском в небольших помещениях, особенно если вы хотите, чтобы комната выглядела привлекательно.

Вы выбираете мрачный цвет

Если вы хотите создать маленькое и уютное пространство, которое будет напоминать пещеру, тогда темные цвета могут сработать прекрасно. Но если вы хотите другой атмосферы в помещении, тогда насыщенные и темные тона – это совсем не то, что вам нужно, и лучше от них отказаться сразу.

Слишком много контраста

Когда говорится о выборе цвета стен для маленькой комнаты, большинство специалистов убеждены, что чем меньше контраста, тем лучше! Почему же так? Все дело в том, что глаз должен скользить по пространству, а не останавливаться на множестве безделушек. Это только уменьшит визуально комнату.