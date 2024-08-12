Уникальные особенности чая: что нужно знать о самых известных видах напитка

За многие века чай прочно укрепился в нашей повседневной жизни. За это время человечество научилось изготавливать множество сортов, каждый из которых имеет свои особенности.

Несмотря на то, что в мире существует огромное количество сортов чая, по предмету классификации его можно разделить на 6 основных типов: черный, зеленый, улун, белый, пуэр и желтый. Отдельным звеном являются травяные, фруктовые и цветочные чаи. О них расскажем далее вместе с украинским производителем кофе и чая Gemini.

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Весь чай происходит из растения Camellia sinensis. Этот чайный куст впервые культивировали в Китае, а впоследствии растение начали выращивать в благоприятных для чая климатах: на острове Ява, в Гималаях, Индии, Шри-Ланке, Индонезии и Африке. Именно это растение ответственное за все листовые сорта чая, которые в основном получают свои названия от региона выращивания.

Для того, чтобы качественный чай попал на прилавки магазинов, важным является каждый процесс изготовления, за которым тщательно следят.

Важные факторы, которые влияют на качество чая

Качество чая определяют по нескольким ключевым факторам, которые и имеют существенное влияние на его пригодность и вкус. Регион и климат выращивания, тщательный подбор сырья, традиционный метод обработки и правильное хранение тесно взаимодействуют друг с другом и обеспечивают высокое качество конечного продукта.

Все эти аспекты довольно важны для настоящего качества чая и его уникальных свойств, поэтому попробуем подробнее рассмотреть каждый этап выращивания.

Регион и климат

Место роста чайных кустов играет основную роль. Каждый регион выращивания чая в Китае – от гор Фуцзяня до полей Юньнаня – имеет уникальные климатические условия, которые способствуют формированию вкусов и ароматов.

То же касается чая, который растет в Индии, который отличается типичным вкусом благодаря уникальному терруару региона. Там на крупнейших плантациях Дарджилинг и Асам выращивают сезонные чаи.

Популярный чай высокого качества Дарджилинг имеет цветочный аромат, свежий запах и оранжевый цвет, а вот вид чая Асам является крепким, насыщенным с солодовым вкусом, который он получил благодаря теплому, солнечному свету и осадкам.

Баланс солнца и влаги является очень важным в выращивании чая. От этого зависит вкус и качество растения. Не везде один и тот же чайный куст будет расти одинаково. Здесь следует понимать, что чем больше количество осадков, тем ниже станет качество чая. Поэтому достаточное количество солнца обеспечивает идеальные условия для его роста.

Благодаря уникальным геоклиматическим условиям, такие страны как Китай, Кения или Шри-Ланка являются пригодными для выращивания качественного чая.



На вкус чая влияют климатические условия / Фото Pexels

Сырье и сорт

Критически важными являются сырье и сорт чая. Они в значительной степени влияют на конечный вкус, аромат и качество. Китай веками занимает ведущие позиции в чайном производстве, поэтому на плантациях начали выращивать различные штаммы взяты из китайского чайного растения Camellia Sinensis, которое развели и культивировали с помощью специальных практик для получения желаемых характеристик растения.

Клонирование сортов создает уникальные вкусы, а иногда из чайных растений выращивают новую ветку, которая отличается от других чаев. Соответственно "гены" смешиваются для создания нового сорта.

Технология сбора чая

Собирать чай надо аккуратно и правильно, поскольку от этого будет зависеть следующая урожайность. Сбор проходит трижды в год: ранней весной, летом и осенью. Лучшим считается утренний сбор чая, когда листья еще достаточно влажные и свежие.

Методов сбора есть два – ручной и механический, впрочем логично, что они имеют значительное отличие. Благодаря ручному сбору отбираются лучшие листья. Механическая уборочная машинка быстро обрабатывает большие площади, но качество чая соответственно в разы уменьшается из-за захвата старых или поврежденных листьев.

Молодые листья используют для высококачественных чаев, а зрелые листья идут на чай низкого качества.



Ручной сбор чая – трудоемкий и важный процесс / Фото Pexels

Процесс сушки

После сбора листья должны пройти обработку как можно быстрее, чтобы сохранить свой вкус и полезные свойства. Даже благодаря всем возможным современным технологиям, механические процессы не сравнятся с традиционными.

Так, во время традиционной обработки каждая партия сорванных листьев обрабатывается до мельчайших деталей, к которым относится вяление, скручивание и окисление. Благодаря точным процессам, обученные специалисты чая получают лучшие ароматы и вкусы из чайных листьев.

Если не придерживаться определенного стандарта сушки на солнце или в печи, то качество чая значительно ухудшится. Именно поэтому опытные специалисты скрупулезно и бережно обрабатывают урожай.

Условия хранения

После сушки очень важно правильно хранить листья. Чтобы чай не портился и не терял своих полезных свойств, производители следят за тем, чтобы была стабильная и прохладная температура, поскольку любое резкое изменение может негативно повлиять на его качество.

Урожай должен храниться в сухих условиях, поскольку повышенная влага приведет к развитию плесени. Чтобы не разрушить аромат, вкус и качество, чай должен стоять в темном месте, без воздействия солнечных лучей и быть защищенным от воздуха. Именно поэтому его хранят в специальных контейнерах, которые надежно закрываются.

После сбора и сушки чай может простоять от 6 до 12 месяцев, а вот такой вид как пуэр может храниться в течение многих лет и даже становиться лучше со временем.

Чем отличается качественный чай от некачественного

Существует большая разница между дешевым чаем из супермаркета в пакетиках и листовым чаем по значительно более высокой цене. Низкосортный чай является легкодоступным в магазинах, поэтому в определенной степени экономически выгодный, однако состоит из мелкой листовой стружки и пыли, которые остаются в конце процесса.

Чай низкого сорта нельзя повторно замачивать или запаривать, чего не скажешь о чаях отличного качества, которые вполне годятся для многократного настаивания.

Листья чая должны иметь одинаковую форму и размер. Это означает, что его тщательно собирали вручную, без использования техники. Чай низкого сорта будет иметь листья любой формы, размера и даже с примесями древесины. Смесь должна быть без жмыха, а растения и фрукты – целые или осторожно измельченные.



Равномерный размер и однородный цвет листьев соответствует высокому сорту / Фото Pexels

Качественный чай наделен приятным ароматом, без затхлых ноток. В некачественных напитках он слабо выражен.

Еще одним признаком качественного чая является сбалансированный вкус. Сделав глоток напитка, можно почувствовать мягкие, яркие, интенсивные или освежающие нотки. А вот чай низкого качества уже будет иметь горький вкус с терпкими и неприятными оттенками.

Самые популярные виды чаев

Новичкам, которые только начинают изучать чайную культуру, большое разнообразие сортов и типов могут показаться запутанными. Чтобы не углубляться в сотни разновидностей сортов чая, стоит запомнить всего 6 основных категорий чая, каждый из которых имеет свои характеристики и методы обработки.

Черный чай является самым распространенным видом среди всех. В процессе производства его завяливают, полностью окисляют и тогда высушивают. Именно этот процесс придает ему характерный темный цвет.

В отличие от черного чая, зеленый уже не окисляется, а подвергается только термической обработке и сушке, сохраняя светло-зеленый цвет. Этот чай на вкус является более нежным, чем черный.

Чай улун окисляется частично, впрочем его можно спутать с зеленым чаем, поскольку имеет похожий вкус. Желтый чай является самым редким видом, а на вкус напоминает нечто среднее между зеленым и черным чаем.

Белый чай изготавливают путем сбора молодых почек растения, которые достаточно быстро высушиваются, чтобы предотвратить окисление. Значительным спросом во всем мире пользуется чай пуэр. Его скручивают, сушат, а затем ферментируют, прессуя в формы круглых лепешек. Этот вид чая известен тем, что способен быстро взбодрить.

Поскольку весь чай происходит из растения Camellia sinensis, то содержит примерно одинаковое количество кофеина. Впрочем здесь тоже все зависит от самого типа. По данным лабораторных подсчетов Mayo Clinic, в зеленом чае содержится почти вдвое меньше кофеина, чем в черном чае.

В отличие от классических напитков из листьев чайного куста, тдеревянные, фруктовые или цветочные чаи уже не производятся исключительно из листьев растения Camellia Sinensis, а из других растительных ингредиентов, поэтому соответственно не содержат кофеина.

Какие бывают травяные, фруктовые или цветочные чаи

Сырьем для создания этих чаев являются травянистые растения, а в смеси добавляют цветы, плоды и ягоды. Эти 3 типа напитков имеют огромное многообразие вкусов и уникальные особенности.

Особенность травяного чая

Травяной чай состоит из настоя или смеси различных листьев, плодов, корней или цветов любого нечайного растения. Чаи из трав существуют уже очень давно, но в последние годы приобрели популярность благодаря тому, что улучшают эмоциональное, психическое и физическое здоровье.

Разновидностей такого чая есть множество: ромашковый, мятный, имбирный, из мелиссы и ройбуш. Сырье для него выращивают по всему миру. Ройбуш привозят из Южной Африки. Самыми популярными считаются чаи "Альпийские травы" или "Альпийский луг".

Большинство разновидностей травяного чая (из ромашки, мяты и т.д.) имеют очень мало кофеина, или вообще его не содержат, поэтому напиток можно пить перед сном и не переживать об избытке энергии. Ромашковый чай имеет успокаивающий эффект, чай из одуванчика помогает пищеварению, а ройбуш богат антиоксидантами. Некоторые виды этих чаев могут даже успокоить симптомы простуды и помочь снять стресс.

Особенность фруктового чая

Фруктовый чай состоит из купажа различных ягод, листьев, фруктов и цветов, которые удачно сочетаются между собой с добавлением соответствующих ароматизаторов. Фруктовые чаи, как и травяные, не содержат в своем составе чайных листьев и кофеина, а особым вкусом и ароматом их наделяют кусочки фруктов или цветов.

Основой для большинства чаев является гибискус, который придает напитку яркий красный цвет и имеет кисловатый вкус, а дополняют его высушенные фрукты и ягоды: яблоки, апельсины, лимоны, шиповник, малина, черника или клюква. В состав также могут входить такие специи как корица или гвоздика.



Фруктовые чаи не содержат кофеина / Фото Pexels

После сушки кусочки ягод и фруктов не теряют своих полезных свойств, поэтому такой чай богат витаминами, антиоксиданты и минералы, которые укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение. Ценителей фруктовых чаев есть много, которые любят его в виде отдельных плодов и в виде смеси.

Особенность цветочного чая

Цветочный чай пришел к нам из Китая, где заваривание лепестков и соцветий до сих пор является одним из ритуалов. Чай состоит из высушенных цветов или лепестков различных растений. В продаже можно встретить моночаи одного вида растения или цветочные смеси.

К самым популярным цветочным чаям относятся напитки из ромашки, жасмина, гибискуса, лаванды, розы или календулы. Многие из этих цветов тоже имеют успокаивающие свойства, которые помогают уменьшить стресс и улучшить сон.

Жасминовый чай обладает антиоксидантными свойствами, чай из гибискуса содержит много витамина С, лавандовый чай положительно влияет на сон, а розовый способен улучшить состояние кожи.

Любой из этих напитков можно приготовить дома. Все, что надо сделать – найти для себя особый вкус среди всего многообразия чаев, причем по достаточно приятной цене. А поможет окунуться в чайную культуру компания Gemini, которая специализируется на изготовлении кофе и чая. Продукты премиального качества бренда ранее поставлялись в основном в рестораны и кафе, но сейчас доступны на розничном рынке. Поэтому найти свой идеальный чай может каждый.