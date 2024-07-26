5 самых больших вредителей картофеля: как с ними бороться
Источник:"Флористикс"
Картофель поражает не только нам всем известный колорадский жук, но и многие другие вредители. Их надо вовремя обнаружить, чтобы уберечь урожай, поскольку они могут сильно уничтожить клубни.
Картофель подвергается атаке различных вредителей, которые могут значительно снизить урожайность и качество. Именно поэтому стоит комплексно подойти к защите овощей.
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Колорадский жук
Этот вредитель питается ботвой и пузырьками картофеля. Устранить их с картофеля можно с помощью химических средств, народными методами или механическим вмешательством.
- Химические средства
Нанесите инсектициды на наземные части картофеля методом опрыскивания. Эту процедуру надо повторять каждые 3 недели. Обработку надо прекратить за 20 дней до сбора урожая.
- Народные методы
Посадите рядом с картофелем растения, которые отпугивают колорадского жука. Это ноготки, чеснок или фасоль. Также можно готовить отвар из полыни, календулы или чистотела.
- Механический способ
Если колорадских жуков очень много, то их можно собрать вручную в ведре и дать съесть курам или уничтожить залив керосином.
Картофель можно спасти от вредителей / Фото Pexels
Медведка
Этот вредитель массивный, бурого цвета и имеет надкрылья. Медведка или медведка повреждает не только клубни картофеля, но и свеклу и морковь. Бороться с этими вредителями можно народными методами. В дождливую погоду можно обнаружить их норы и залить из шприца смесь воды с керосином.
Картофельная нематода
Вредитель имеет золотистый цвет. После попадания в почву активизируется через 6 лет и поражает листья и клубни картофеля. Если на вашем огороде есть нематода, то листья будут бледно-желтого цвета, а клубни будут очень мелкими.
Чтобы побороться с вредителем, надо применить севооборот – чередовать различные культуры на участке. После картофеля садоводы советуют сажать овощи, клевер и укроп.
Гусеницы совки
Бабочка совка оставляет свои личинки на внутренней стороне листьев. Вредитель прогрызает стебель и повреждает клубни. Бороться можно с помощью химических препаратов, которые применяют против колорадского жука.
Тля
Вредитель еще имеет другое название – картофельная тля. Это зеленые маленькие зеленые вредители до 3 миллиметров обитают на внутренней стороне листьев, оставляя липкий слой. Размножается тля в сухую погоду. Лучше всего против нее применять инсектициды.