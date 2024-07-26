5 самых больших вредителей картофеля: как с ними бороться

Картофель поражает не только нам всем известный колорадский жук, но и многие другие вредители. Их надо вовремя обнаружить, чтобы уберечь урожай, поскольку они могут сильно уничтожить клубни.

Картофель подвергается атаке различных вредителей, которые могут значительно снизить урожайность и качество. Именно поэтому стоит комплексно подойти к защите овощей.

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Колорадский жук

Этот вредитель питается ботвой и пузырьками картофеля. Устранить их с картофеля можно с помощью химических средств, народными методами или механическим вмешательством.

Химические средства

Нанесите инсектициды на наземные части картофеля методом опрыскивания. Эту процедуру надо повторять каждые 3 недели. Обработку надо прекратить за 20 дней до сбора урожая.

Народные методы

Посадите рядом с картофелем растения, которые отпугивают колорадского жука. Это ноготки, чеснок или фасоль. Также можно готовить отвар из полыни, календулы или чистотела.

Механический способ

Если колорадских жуков очень много, то их можно собрать вручную в ведре и дать съесть курам или уничтожить залив керосином.



Картофель можно спасти от вредителей / Фото Pexels

Медведка

Этот вредитель массивный, бурого цвета и имеет надкрылья. Медведка или медведка повреждает не только клубни картофеля, но и свеклу и морковь. Бороться с этими вредителями можно народными методами. В дождливую погоду можно обнаружить их норы и залить из шприца смесь воды с керосином.

Картофельная нематода

Вредитель имеет золотистый цвет. После попадания в почву активизируется через 6 лет и поражает листья и клубни картофеля. Если на вашем огороде есть нематода, то листья будут бледно-желтого цвета, а клубни будут очень мелкими.

Чтобы побороться с вредителем, надо применить севооборот – чередовать различные культуры на участке. После картофеля садоводы советуют сажать овощи, клевер и укроп.

Гусеницы совки

Бабочка совка оставляет свои личинки на внутренней стороне листьев. Вредитель прогрызает стебель и повреждает клубни. Бороться можно с помощью химических препаратов, которые применяют против колорадского жука.

Тля

Вредитель еще имеет другое название – картофельная тля. Это зеленые маленькие зеленые вредители до 3 миллиметров обитают на внутренней стороне листьев, оставляя липкий слой. Размножается тля в сухую погоду. Лучше всего против нее применять инсектициды.