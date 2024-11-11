От шоколада до фруктов: какие закуски раскрывают вкус кофе и чая

Искусство кофепития и чаепития заключается не только в умении приготовить вкусный напиток. Издавна к кофе и чаю подают разнообразные добавки.

В Украине раньше к напиткам предлагали варенье и мед, сухофрукты, выпечку, цукаты или орешки, пишет 24 Канал. В странах Европы и Америки – это были сэндвичи, канапе или горький шоколад. В восточных странах подчеркивали вкус черного кофе сухофруктами и мягкими сладостями. Эти традиционные вкусности добавляли гостеприимства и атмосферности, а многие из них до сих пор остаются дополнением к горячим напиткам.

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Сейчас в кафе к кофе или чаю можно найти песочное, или овсяное печенье, макаруны, чизкейк и много других видов сладостей – от трендовых круассанов-улиток до любимых нами орешков со сгущенным молоком или вафельного торта.

Вместе с украинским производителем кофе Gemini расскажем об основных закусках к кофе и чаю и правилах сервировки.

Закуски, которые прекрасно подходят к кофе

Высококачественный кофе сам по себе имеет широкую вкусовую палитру, и определенные лакомства все же совершенствуют его вкус.

Утром кофе обычно становится частью завтрака. Многие пьют его, в частности, для того, чтобы окончательно проснуться. Между тем в другое время кофепитие превращается в приятный ритуал – часто с любимыми сладкими вкусностями.

Шоколад

Кофе хорошо сочетается с классическим черным шоколадом. Его "бархатная" текстура и насыщенный вкус прекрасно дополняет кофейные ноты.

Орешки и сухофрукты

Грецкие орехи и миндаль лучше всего сочетаются с кофе по-турецки, приготовленным в джезве. Между тем курага и финики благодаря естественной сладости прекрасно дополнят насыщенный вкус эспрессо.



Сухофрукты и орешки – идеальная закуска к кофе / Фото Pexels

Круассан

Выпечка из слоеного теста прекрасно подходит к кофе. В кафе часто подают круассан без наполнения внутри, предлагая намазывать на него свежее масло.

Сырные и сливочные сладости

Чизкейк, тирамису, пирожные с маскарпоне удачно сочетаются с крепким кофе или сортами со средней и слабой кислинкой. Ценители сытного и натурального десерта могут выбирать сырники со сметаной и джемом.

Запеченные яблоки

Добавить к ним немного меда и щепотку корицы, и вкусный осенний десерт к кофе – готов.

Сыры

К латте или капучино подходят сыр бри или камамбер. Интенсивный вкус сыра с плесенью создает интересный контраст с кофе. Также кофеманам рекомендуют обратить внимание на полутвердый сыр гауда и сливочную рикотту. Их нежная текстура прекрасно контрастирует с насыщенным кофейным вкусом.

Закуски, которые идеально сочетаются с чаем

Кроме кофе, разнообразные вкусности принято подавать вместе с чаем, чтобы сделать его вкус богаче и интереснее. Эти сладкие дополнения тоже способны усилить вкусовые качества чая, поэтому расскажем о самых популярных из них.

Печенье и выпечка

Песочное печенье или бисквиты дополняют любой чай благодаря сливочному и сладкому вкусу.

В общем с черным чаем идеально сочетается чизкейк, штрудель или торт. Для более сытного чаепития подойдут синабоны или круассаны.



Печенье хорошо сочетается с чаем / Фото Shutterstock

Свежие фрукты или ягоды

Яблоки, груши и цитрусовые способны добавить приятной кислинки зеленому или черному чаю.

Варенье и мед

Мед и варенье из фруктов и ягод прекрасно подчеркивают сладкие нотки чая.

Сухофрукты и орехи

Сушеные фрукты хорошо сочетаются со всеми чаями, особенно с травяными, поскольку добавляют напитку сладкого акцента. Особый вкус чаю придают орехи, которые лучше всего употреблять к черному или зеленому чаю.

Шоколад

Для создания контраста вкусов, черный или чай с бергамотом, стоит сочетать с темным и молочным шоколадом.

Советы по выбору закусок в зависимости от вида кофе или чая

Закуски – это не только дополнение к чаю и кофе. Они усиливают уникальные вкусовые нотки напитков. Цитрусовые могут раскрывать свежесть зеленого чая, а орехи – глубокий аромат кофе. Поэтому легкие закуски надо подбирать так, чтобы дополнить вкусовой профиль кофе и чая. При этом следует учитывать особенности вкуса любимого кофе.

Какие закуски подходят к разным видам кофе

Эспрессо имеет насыщенный вкус, поэтому лучше всего сочетается с черным шоколадом, орехами, миндалем или пряным печеньем, которые способны придать кофе шоколадных и ореховых ноток.

Американо хорошо дополнить чизкейком, синабоном или шоколадным тортом. Молочные кофейные напитки лучше всего смаковать с нежными десертами. К капучино и латте стоит выбрать круассаны, сырники или медовик.



Круассан идеально подходит к кофе с молоком / Фото Shutterstock

Поклонникам специй в кофе (например, капучино с корицей или кофе с кардамоном) стоит обратить внимание на печенье или выпечку с пряностями и сухофруктами.

Какие закуски подходят к различным видам чая

Черный чай удачно сочетается со сладкой выпечкой, вареньем, сухофруктами и медом. Любители черного чая с молоком могут смаковать его с печеньем или различными пирожными.

Зеленый чай освежает своим вкусом, поэтому к нему лучше подбирать легкие вкусности. Это могут быть фрукты, ягоды, орехи и белый шоколад, который не сможет перебить тонкие нотки чая.

Травяной чай тоже идеально сочетается с легкими закусками – медом, орехами, сухофруктами и цукатами.

Популярный чай с бергамотом имеет цитрусовый аромат, поэтому к нему стоит подбирать лимонный пирог, миндальное печенье или шоколад.

Чай каркаде с ярким кисловатым вкусом рекомендуется пить с сухофруктами или сладостями на основе орехов.

Любимый многими чай матча имеет специфический вкус, поэтому его следует сочетать с нейтральными десертами. К матча идеально подходит десерт моти, белый шоколад или легкий чизкейк.

Кофейная и чайная культура уже давно вышла за пределы самих напитков. Сейчас мы говорим о традиции и лайфстайле. Сочетание кофе и чая с любимыми закусками сыграло важную роль в формировании вкусов современных людей. Кофеманы и поклонники чая сочетают все новые и новые вкусы, приобретая интересные гастрономические опыты.

Заведения предлагают гостям выбрать что-то вкусное к кофе и чаю, впрочем дома люди тоже не отказываются от закусок. И для того, чтобы сделать этот процесс еще приятнее, можно устроить особую церемонию.

Как правильно сервировать кофе, чай и закуски – основные правила

Любимые напитки объединяют людей не только в кофейнях, но и дома. Часто, желая встретиться с близкими, их приглашают именно "на кофе" или "на чай".

Подача этих напитков гостям является важным аспектом обслуживания. Это – жест гостеприимства, который производит хорошее впечатление. Чтобы обеспечить хорошую атмосферу, нужно помнить о нескольких вещах.

Во-первых, важно встретить гостей с улыбкой. Это помогает создать положительное впечатление и задает хороший тон.

Во-вторых, чай и кофе следует подавать при правильной температуре: не слишком горячими, но и не холодными. Этого можно достичь, готовя напиток непосредственно перед подачей.

В-третьих, важно предложить разнообразные сладкие дополнения к чаю и кофе, чтобы удовлетворить различные вкусы и предпочтения гостей. А вот решающее значение имеет сервировка самих напитков – кофе, чая и закусок к ним.



Сладости прекрасно дополняют вкус кофе и чая / Фото Pexels

Правила сервировки кофе

Кофе следует подавать в чашках с толстыми стенками, которые хорошо сохраняют тепло. Для эспрессо рекомендуется использовать маленькие чашки объемом 60 – 90 миллилитров, для американо или капучино – чашки 150 – 180 миллилитров.

Напиток надо подавать обязательно горячим, с температурой 65 – 75°C. На блюдце не забывайте поставить ложку, а на стол – конфетницу, чтобы гость мог добавить себе сахара согласно собственным вкусовым предпочтениям.

Правила сервировки чая

Для заваривания чая понадобится чайник и чашки, которые могут быть большими или меньшими. Размер чашек зависит от вида чая (для зеленого подойдут небольшие, для черного – большие).

Гостям чай можно подать уже готовым в чайнике. Зеленый должен иметь температуру 60 – 80°C, а черный – 90°C. Чтобы продемонстрировать свое гостеприимство, к чаю стоит подать закуски и приложения.

К слову, компания Gemini предлагает лучшие сорта кофе и чая, которые идеально сочетаются с разнообразными закусками. С этими напитками каждая встреча гостей дома будет особой кофейной или чайной церемонией.

Правила сервировки закусок

Вкусняшки к чаю и кофе в основном подается на небольших тарелках или многоуровневых подставках. На этажерках принято ставить фрукты и печенье наверху, а тяжелые сладости (кексы или маффины) – на нижнем уровне.

Орешки и сухофрукты можно насыпать в небольшие пиалы, а сыры – разложить на специальных деревянных разделительных досках.

К любым десертам надо обязательно подавать маленькие вилки или десертные ложечки. Для того, чтобы сервировка была эстетически привлекательной, на столе могут стоять цветы, которые придадут изысканности. Эти простые правила сервировки помогут создать уютную атмосферу дома для наслаждения напитками с закусками.