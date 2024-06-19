Лето – это прекрасный холст для создания теплых историй о любви, приключениях и мечтах. Поэтому Porady 24 собрали несколько фильмов об этой поре, которые точно придутся вам по душе.
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Лето'85
Эта картина от известного режиссера Франсуа Озона – это ностальгическая драма о взрослении. Озон известен интересным использованием цветов, и его фильмы часто напоминают театральные представления, полны невероятной музыки и ярких, захватывающих кадров.
Развертываются события фильма на живописном побережье Нормандии летом 1985 года. Шестнадцатилетний Алекс переживает бурную дружбу и роман с харизматичным и загадочным Дэвидом.
В течение лета Алекс должен столкнуться не только с любовью, но и с потерей и сложностями собственной идентичности.
"Лето'85" / Скриншот из фильма
Мамма Миа!
Это уже практически классика музыкальных романтических комедий от режиссера Филлиды Ллойд. События фильма происходят на греческом острове Калокаири. В центре сюжета – молодая Софи Шеридан, которая мечтает, чтобы отец повел ее под венец – несмотря на то, что она его не знает.
Но главная героиня находит старый дневник матери и узнает о трех мужчинах, один из которых потенциально мог бы быть ее отцом. Ничего не сказав матери, Софи приглашает всех троих на свою свадьбу.
"Мамма Миа!" / Скриншот из фильма
Неуловимая красота
Еще один культовый фильм от режиссера Бернардо Бертолуччи 1996 года. Это – драма о юной американке Люси, которая пытается восстановить свою жизнь на Тоскане – родине ее матери-поэтессы.
Лента полностью снята в Италии, и она наполнит вас ощущением света, лета и любви.
"Неуловимая красота" / Скриншот из фильма
Мое лето любви
Этот фильм польско-британского режиссера Павла Павликовского рассказывает историю о подростковой любви между двумя девушками. Они гоняют на мопедах, купаются в озере и позволяют себе роман, который не имеет будущего. Но это неважно, ведь события этого лета они обе запомнят на всю жизнь.
"Мое лето любви" / Скриншот из фильма
Пляж
Сложно поверить, что этот фильм появился на киноэкранах почти четверть века назад. Впрочем, это дает прекрасную возможность увидеть, какими были тогда любимые актеры – Леонардо Ди Каприо, Тильда Суинтон и Гийом Кале.
"Пляж" / Скриншот из фильма
Лента рассказывает о приключениях американца Ричарда и двух французов, которые находят невероятно красивый остров в Таиланде, который становится для них просто раем. Впрочем, они там не одни, и героям приходится столкнуться с загадочной коммуной, во главе которой стоит героиня Тильды Суинтон.