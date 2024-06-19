Літо – це чудове полотно для створення теплих історій про кохання, пригоди та мрії. Тож Поради 24 зібрали кілька фільмів про цю пору, які точно прийдуться вам до душі.

Цікаво Прогулянка Полтавою на один день: ці місця потрібно побачити всім

Літо'85

Ця картина від відомого режисера Франсуа Озона – це ностальгічна драма про дорослішання. Озон відомий цікавим використанням кольорів, і його фільми часто нагадують театральні вистави, сповнені неймовірної музики та яскравих, захопливих кадрів.

Розгортаються події фільму на мальовничому узбережжі Нормандії влітку 1985 року. Шістнадцятирічний Алекс переживає бурхливу дружбу та роман з харизматичним та загадковим Девідом.

Протягом літа Алекс має зіштовхнутися не тільки з коханням, але і з втратою та складнощами власної ідентичності.



"Літо'85" / Скриншот з фільму

Мамма Міа!

Це вже практично класика музичних романтичних комедій від режисерки Філліди Ллойд. Події фільму відбуваються на грецькому острові Калокаїрі. В центрі сюжету – молода Софі Шерідан, яка мріє, аби батько повів її під вінець – попри те, що вона його не знає.

Та головна героїня знаходить старий щоденник матері і дізнається про трьох чоловіків, один з яких потенційно міг би бути її батьком. Нічого не сказавши матері, Софі запрошує всіх трьох на своє весілля.



"Мамма Міа!" / Скриншот з фільму

Невловима краса

Ще один культовий фільм від режисера Бернардо Бертолуччі 1996 року. Це – драма про юну американку Люсі, яка намагається відновити своє життя на Тоскані – батьківщині її матері-поетеси.

Стрічку повністю знято в Італії, і вона наповнить вас відчуттям світла, літа та кохання.



"Невловима краса" / Скриншот з фільму

Моє літо кохання

Цей фільм польсько-британського режисера Павла Павліковського розповідає історію про підліткове кохання між двома дівчатами. Вони ганяють на мопедах, купаються в озері та дозволяють собі роман, який не має майбутнього. Та це неважливо, адже події цього літа вони обидві запам'ятають на все життя.



"Моє літо кохання" / Скриншот з фільму

Пляж

Складно повірити, що цей фільм з'явився на кіноекранах майже чверть століття тому. Втім, це дає чудову можливість побачити, якими були тоді улюблені актори – Леонардо Ді Капріо, Тільда Свінтон та Гійом Кале.



"Пляж" / Скриншот з фільму​​​​​​​

Стрічка розповідає про пригоди американця Річарда та двох французів, які знаходять неймовірно красивий острів у Таїланді, який стає для них просто раєм. Втім, вони там не одні, і героям доводиться зіштовхнутися із загадковою комуною, на чолі якої стоїть героїня Тільди Свінтон.