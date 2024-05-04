Металлическая или бумажная: в каких формах лучше всего печь куличи

Пасха - это чрезвычайно популярная пасхальная выпечка, поэтому и форм для ее приготовления существует немало. И все они имеют свои преимущества и недостатки.

Возможно, у вас дома есть несколько форм для кулича, и вы не можете определить, какая из них будет лучшей? Что ж, и у силиконовой, и у металлической и бумажной есть свои преимущества и недостатки, и на них нужно обратить внимание при подборе формы.

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Металлические формы для кулича

Эти, пожалуй, можно считать самыми старыми. Были времена, когда для того, чтобы испечь пасху, люди специально оставляли жестянки из консервации. И они неплохо справлялись, а в умелых руках в такой "форме" даже ничего не пригорало.

Но сейчас существуют специальные металлические формы – алюминиевые или стальные, с антипригарным покрытием или без него – все на ваш выбор.

Преимущества металлической формы следующие:

кулич хорошо пропекается;

форма достаточно долговечна;

антипригарную форму не нужно смазывать маслом;

из разъемных форм легко достать кулич.

Зато неразъемные формы могут быть неудобными, ведь достать готовую выпечку из них бывает очень сложно.

Бумажные формы для кулича

Сейчас бумажные формы чрезвычайно популярны, и на это есть свои причины. Вот они:

она самая дешевая;

ее не нужно смазывать перед выпеканием;

не нужно мыть;

имеет привлекательный вид, можно подавать кулич прямо в форме;

форма защищает пасху от подсыхания.

Но есть и минусы – в бумажной форме кулич может не пропечься, и вы этого даже не увидите. А после снятия такой формы выпечка может несколько потерять эстетический вид.

Керамические формы для выпечки

Эта форма и материал не очень распространены, но все же имеют своих поклонников.

Выбирают ее из-за того, что такая форма экологическая, долго служит, а также равномерно прогревается и хорошо держит тепло. Впрочем, керамическая форма может быть достаточно крикхою и требует бережного ухода, а также не может выдерживать резких перепадов температуры.

Силиконовые формы для кулича

Такие формы менее популярны, чем бумажные и металлические, но все же остаются чрезвычайно удобными.

Куличи хорошо пропекаются;

перед использованием форму не нужно смазывать перед использованием;

выпечка легко выходит из формы;

удобна в хранении.

Главное требование – заполнять такую форму тестом нужно только на противне.