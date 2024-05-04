Металлическая или бумажная: в каких формах лучше всего печь куличи
Источник:УНИАН
Пасха - это чрезвычайно популярная пасхальная выпечка, поэтому и форм для ее приготовления существует немало. И все они имеют свои преимущества и недостатки.
Возможно, у вас дома есть несколько форм для кулича, и вы не можете определить, какая из них будет лучшей? Что ж, и у силиконовой, и у металлической и бумажной есть свои преимущества и недостатки, и на них нужно обратить внимание при подборе формы.
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Металлические формы для кулича
Эти, пожалуй, можно считать самыми старыми. Были времена, когда для того, чтобы испечь пасху, люди специально оставляли жестянки из консервации. И они неплохо справлялись, а в умелых руках в такой "форме" даже ничего не пригорало.
Но сейчас существуют специальные металлические формы – алюминиевые или стальные, с антипригарным покрытием или без него – все на ваш выбор.
Преимущества металлической формы следующие:
- кулич хорошо пропекается;
- форма достаточно долговечна;
- антипригарную форму не нужно смазывать маслом;
- из разъемных форм легко достать кулич.
Зато неразъемные формы могут быть неудобными, ведь достать готовую выпечку из них бывает очень сложно.
Бумажные формы для кулича
Сейчас бумажные формы чрезвычайно популярны, и на это есть свои причины. Вот они:
- она самая дешевая;
- ее не нужно смазывать перед выпеканием;
- не нужно мыть;
- имеет привлекательный вид, можно подавать кулич прямо в форме;
- форма защищает пасху от подсыхания.
Но есть и минусы – в бумажной форме кулич может не пропечься, и вы этого даже не увидите. А после снятия такой формы выпечка может несколько потерять эстетический вид.
Керамические формы для выпечки
Эта форма и материал не очень распространены, но все же имеют своих поклонников.
Выбирают ее из-за того, что такая форма экологическая, долго служит, а также равномерно прогревается и хорошо держит тепло. Впрочем, керамическая форма может быть достаточно крикхою и требует бережного ухода, а также не может выдерживать резких перепадов температуры.
Силиконовые формы для кулича
Такие формы менее популярны, чем бумажные и металлические, но все же остаются чрезвычайно удобными.
- Куличи хорошо пропекаются;
- перед использованием форму не нужно смазывать перед использованием;
- выпечка легко выходит из формы;
- удобна в хранении.
Главное требование – заполнять такую форму тестом нужно только на противне.