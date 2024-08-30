, Комнатные растения, особенно часто цветущие, могут создать у вас дома приятный зеленый оазис. И независимо от того, или вы опытный цветовод, или только начинаете выращивать комнатные растения, существуют такие, что удастся держать у себя дома без особых проблем.

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Африканская фиалка

Фиалки пришли к нам из восточной Африки, но сейчас они популярны во всем мире. И все – из-за их невероятных цветов бархатистых, глубоких цветов. Существует огромное количество видов фиалок, которые могут отличаться видом цветов и цветом, поэтому вы можете легко подобрать такие, что будут вам по вкусу: от белых до темно-фиолетовых и багровых.

Растения совсем небольшие и прекрасно растут в условиях яркого, но непрямого света. Когда поливаете их, старайтесь делать это снизу, чтобы не задеть листья.

Лилии мира

Иное название растения – спатифиллум, и оно популярно из-за своих удлиненных, ложкообразных белых цветов, а также пышных зеленых листьев. Родом растение из Южной Америки и Юго-Восточной Азии, но прекрасно растет в любой точке мира.

Обычно лилии мира цветут весной, однако при правильных условиях подпитки и полива они могут продолжать выбрасывать цветы почти круглый год. Лучше всего они растут во влажной почве и при условии высокой влажности воздуха.

Орхидея

Этот цветок – это практически синоним элегантности и изящества, и десятки видов орхидей можно найти по всему миру, однако больше всего поражают глаз именно тропические. Популярны они, в частности, и из-за своего длительного цветения, которое может происходить несколько раз в год и длиться месяцами.

Хорошо растут орхидеи при ярком косвенном освещении и высокой влажности. Такие растения будут прекрасно расти на кухне или даже в ванной комнате, если там есть окна.



Орхидеи имеют очень хорошее цветение / Фото Pexels

Бегонии

Это универсальные суккуленты, происходящие из тропического и субтропического климата. Бегонии бывают разных цветов, форм и размеров, поэтому вы можете найти такие, которые будут лучше всего соответствовать именно вашему вкусу и интерьеру.

А для комнатного выращивания бегонии стали так популярны именно из-за своего постоянного и почти непрерывного цветения. Лучше всего будут расти бегонии в условиях яркого непрямого освещения, и их нужно поддерживать в слегка влажной, но не мокрой почве.

Каланхоэ

Этот суккулент происходит из тропического Мадагаскара, и многих он удивляет красочными, долговечными цветами. Высота каланхоэ может существенно разниться в зависимости от вида, но известны они преимущественно из-за ярких соцветий разных цветов.