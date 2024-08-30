Кімнатні рослини, особливо такі, що часто цвітуть, можуть створити у вас вдома приємний зелений оазис. І незалежно від того, чи ви досвідчений квітникар, чи тільки починаєте вирощувати кімнатні рослини, існують такі, що вдасться тримати у себе вдома без особливих проблем.

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Африканська фіалка

Фіалки прийшли до нас зі східної Африки, але зараз вони популярні в усьому світі. І все – через їхні неймовірні квіти бархатистих, глибоких кольорів. Існує величезна кількість видів фіалок, які можуть різнитися виглядом квітів та кольором, тож ви можете легко підібрати такі, що будуть вам до смаку: від білих до темно-фіолетових та багряних.

Рослини зовсім невеликі та чудово ростуть в умовах яскравого, але непрямого світла. Коли поливаєте їх, намагайтеся робити це знизу, аби не зачепити листя.

Лілії миру

Інакша назва рослини – спатифіллум, і вона популярна через свої подовжені, ложкоподібні білі квіти, а також пишне зелене листя. Родом рослина з Південної Америки та Південно-Східної Азії, але чудово росту у будь-якій точці світу.

Зазвичай лілії миру цвітуть навесні, проте за правильних умов підживлення та поливу вони можуть продовжувати викидати квіти майже цілий рік. Найкраще вони ростуть у вологому ґрунті та за умови високої вологості повітря.

Орхідея

Ця квітка – це практично синонім елегантності та витонченості, і десятки видів орхідей можна знайти по всьому світі, проте найбільше вражають око саме тропічні. Популярні вони, зокрема, і через своє тривале цвітіння, яке може відбуватися кілька разів на рік та тривати місяцями.

Добре ростуть орхідеї при яскравому непрямому освітленню та високій вологості. Такі рослини будуть чудово рости на кухні чи навіть у ванній кімнаті, якщо там є вікна.



Орхідеї мають дуже гарне цвітіння / Фото Pexels

Бегонії

Це універсальні сукуленти, що походять з тропічного та субтропічного клімату. Бегонії бувають різних кольорів, форм та розмірів, тож ви можете знайти такі, які будуть найкраще відповідати саме вашому смаку та інтер'єру.

А для кімнатного вирощування бегонії стали такі популярні саме через своє постійне і майже безперервне цвітіння. Найкраще ростимуть бегонії в умовах яскравого непрямого освітлення, і їх потрібно підтримувати у злегка вологому, але не мокрому ґрунті.

Каланхое

Цей сукулент походить з тропічного Мадагаскару, і багатьох він дивує барвистими, довговічними квітами. Висота каланхое може суттєво різнитися залежно від виду, але відомі вони переважно через яскраві суцвіття різних кольорів.