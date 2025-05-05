Эти 5 растений можно посадить прямо сейчас: сладкие плоды получите уже летом

Посадка фруктов и ягод для многих огородников-любителей может казаться довольно сложной задачей, однако на самом деле есть несколько растений, которые вырастить довольно просто.

Собирать у себя в саду ароматные и свежие фрукты и ягоды – это мечта многих огородников и садоводов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И есть немало растений, которые вы можете высадить прямо сейчас и не ждать урожая слишком долго.

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Клубника

Один из лучших кустов, что растет очень быстро – это клубника. Она может плодоносить уже в тот же год, как вы ее посадите, и даст вдвое больше плодов, когда приживется. Вы можете посадить клубнику у себя во дворе или саду, или же выращивать в контейнере и подвесных корзинах. Клубника имеет игривые крошечные белые цветы с желтой серединкой и может изрядно украсить сад перед тем, как порадует плодами.

Сажать следует на расстоянии 35 – 40 сантиметров друг от друга, а почву старайтесь поддерживать влажным и хорошо дренированным.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем нужно подкормить клубнику, чтобы получить двойной урожай этим летом.

Малина

Если вы хотите улучшить свой сад, вам следует посадить куст малины уже в этом сезоне. Они считаются очень быстрорастущими растениями, но может пройти год или два перед тем, как они начнут плодоносить.

То, как быстро вы получите первый урожай, зависит прежде всего от выбранного сорта. Например, сорта, дающие урожай осенью, могут порадовать вас ягодами уже в первый год, а для летних ягод придется подождать немного дольше.



Малину можно посадить уже сейчас / Фото Pexels

Ежевика

Это многолетнее морозостойкое растение – любимица многих садоводов. Она растет довольно быстро, а урожай может дать уже в первый год после посадки. Лучше всего ежевика растет в хорошо дренированной почве и требует частого полива – особенно в период вегетации.

Арбуз

Есть что-то особенное в том, чтобы попробовать сладкий арбуз в жаркий летний день, и для этого вам даже не обязательно придется его покупать. Хорошо арбузы растут на полном солнце, а также эти растения нуждаются в качественном поливе.

Убедитесь, что почва имеет хороший дренаж и обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха вокруг растения.

Дыня

Дыня – это еще одно любимое натуральное лакомство многих людей. И вырастить ее у себя на огороде не так уж и сложно. Главное – выбрать правильный участок, где будет достаточно солнца, и не спешить с посадкой, чтобы убедиться, что впереди уже точно не будет заморозков.