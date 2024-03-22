Опасные и ядовитые: какие кусты нельзя сажать возле дома

У наших предков существовали приметы, которых они придерживались и не сажали возле дома определенные виды кустов. Они считали, что растения имеют плохую энергетику, поэтому не стоит, чтобы они были близко к людям.

Кусты способны сделать двор красивее, однако надо убедиться в том, какие же именно растения можно сажать возле дома, пишут Porady 24.

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Оказывается, надо избегать нескольких кустов, чтобы не привлечь в дом несчастье, если верить приметам, или не навредить себе, потому что некоторые кусты не совсем безопасны.

Туя

Говорят, если посадить возле дома тую, то девушки не смогут выйти замуж или женятся слишком поздно. Во многих культурах туя считается кустом скорби и печали.

Гортензия крупнолистная

Кусты гортензии часто высаживают возле дома. Цветы широко разрастаются яркими бутонами, однако растение считается токсичным. В листьях и стеблях содержится высокая концентрация ядовитых веществ, которые могут навредить человеку. Поэтому куст лучше не сажать в тех местах, где вы проводите много времени.



Гортензия является ядовитым кустом / Фото Садовый центр Лизгард

Бузина

Куст бузины имеет очень приятный запах, когда зацветает. Его часто используют для сиропов, которые помогают от бронхиальной астмы. Впрочем бузина является ядовитой и опасной, поэтому у нее долго находиться нельзя.