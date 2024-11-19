Осенью, когда так легко простудиться, выращивание лекарственных трав должно быть особенно актуальным, сообщает 24 Канал со ссылкой на How stuff works. И некоторые растения может вырастить даже полный новичок.

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Перечная мята

Мята может быть полезной во многих случаях: она помогает и при тошноте, и при боли в животе или головной боли. Кроме того, это растение имеет замечательный вкус, который точно придется вам по душе.

Лучше всего перечная мята растет в полутени, где она имеет полную защиту от полуденного солнца в жаркие летние дни. Растению нужен частый полив, но во всем остальном она не требует особого ухода. На самом деле она может расти практически как сорняк, и поэтому не стоит высаживать перечную мяту слишком близко к другим травам или овощам, ведь она может легко вытеснить их.



Перечная мята / Фото Pexels

Ромашка

Ромашку уже в течение очень длительного времени выращивают как лекарственное растение – это делали еще древние египтяне и римляне. Эта маленькая сладкая трава имеет оттенок яблока, и будет очень полезной во время бессонницы и тревожности.

Для того, чтобы вырастить это растение, нужно высадить семена весной после того. как минует угроза заморозков. Ромашке нравятся прохладные условия, и она является устойчивой к засухе. Но вот с удобрениями переусердствовать не стоит: это может привести к уменьшению количества цветов на растениях.



Ромашка в саду / Фото Pexels

Эхинацея

Еще одно садовое дополнение, которое может быть не только лечебным, но и эстетическим – это эхинацея. Вероятно, наиболее узнаваемой частью растения является его ярко-фиолетовая головка.

Ее корень очень часто используется в лекарствах от простуды и гриппа, а также она может расти в саду много лет. Она не требует много ухода, кроме периодического полива.



Цветение эхинацеи / Фото Pexels

Тысячелистник

Научное название растения – , и существует даже легенда о том, что Ахилл получил свое имя и силу благодаря этому растению. Мать погрузила его в воду с тысячелистником, держа за щиколотку, и так все его тело, кроме “ахиллесовой пятки”, стало защищенным.

Тысячелистник может привлекать полезных насекомых и отпугивать вредителей. И, конечно же, он также имеет немало лечебных преимуществ. Его используют как припарку для успокоения воспалений, синяков, сыпи, а также укусов насекомых.



Тысячелистник в саду / Фото Pexels

Кошачья мята

Вы, вероятно, по крайней мере раз слышали об этом растении. И выращивать ее нужно из-за того, что она богата витаминами группы В и может успокаивать нервную систему, а также она хорошо растет на солнце и не требует много ухода.



Кошачья мята очень полезна / Фото Pexels

Впрочем, здесь также стоит быть осторожными, ведь растение может быстро распространяться.