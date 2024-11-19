Восени, коли так легко застудитися, вирощування лікарських трав має бути особливо актуальним, повідомляє 24 Канал з посиланням на How stuff works. І деякі рослини може виростити навіть повний новачок.

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Перцева м’ята

М’ята може бути корисною у багатьох випадках: вона допомагає і при нудоті, і під час болю в животі чи головному болю. Окрім того, ця рослина має чудовий смак, який точно припаде вам до душі.

Найкраще перцева м’ята росте у півтіні, де вона має повний захист від полуденного сонця в спекотні літні дні. Рослині потрібний частий полив, але в усьому іншому вона не потребує особливого догляду. Насправді вона може рости практично як бур’ян, і тому не варто висаджувати перцеву м’яту надто близько до інших трав чи овочів, адже вона може легко витіснити їх.



Перцева м'ята / Фото Pexels

Ромашка

Ромашку вже протягом дуже тривалого часу вирощують як лікарську рослину – це робили ще давні єгиптяни та римляни. Ця маленька солодка трава має відтінок яблука, і буде дуже корисною під час безсоння та тривожності.

Для того, щоб виростити цю рослину, потрібно висадити насіння навесні після того. як мине загроза заморозків. Ромашці подобаються прохолодні умови, і вона є стійкою до посухи. Але ось з добривами перестаратися не варто: це може призвести до зменшення кількості квітів на рослинах.



Ромашка в саду / Фото Pexels

Ехінацея

Ще одне садове доповнення, яке може бути не тільки лікувальним, але й естетичним – це ехінацея. Певно, найбільш впізнаваною частиною рослини є її яскраво-фіолетова головка.

Її корінь дуже часто використовується у ліках від застуди та грипу, а також вона може рости у саду багато років. Вона не потребує багато догляду, окрім періодичного поливу.



Цвітіння ехінацеї / Фото Pexels

Деревій

Наукова назва рослини – , і існує навіть легенда про те, що Ахілл отримав своє ім’я та силу завдяки цій рослині. Мати занурила його у воду з деревієм, тримаючи за щиколотку, і так все його тіло, окрім “ахіллесової п’яти”, стало захищеним.

Деревій може приваблювати корисних комах та відлякувати шкідників. І, звісно ж, він також має чимало лікувальних переваг. Його використовують як припарку для заспокоєння запалень, синців, висипів, а також укусів комах.



Деревій у саду / Фото Pexels

Котяча м’ята

Ви, певно, принаймні раз чули про цю рослину. І вирощувати її потрібно через те, що вона багата на вітаміни групи В та може заспокоювати нервову систему, а також вона добре росте на сонці і не потребує багато догляду.



Котяча м'ята дуже корисна / Фото Pexels

Втім, тут також варто бути обережними, адже рослина може швидко поширюватися.