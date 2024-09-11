Вероятно, в вашей квартире найдутся вещи, которые вы никогда раньше и не думали чистить – или избегали чистить. Впрочем, конце концов они покрываются бактериями и грязью, поэтому забывать о них полностью все же не стоит.

Интересно Идеальный способ хранить бананы: они неделями не будут чернеть

Ваш телефон

Когда вы в последний раз действительно протирали свой телефон, или даже дезинфицировали его? А впрочем, вы очень часто трогаете его грязными руками, и многие даже берут его с собой в туалет – и гораздо меньшее количество после этого его протирает.

Представьте, какое количество бактерий и грязи прямо сейчас накоплено на вашем телефоне! И они распространяются везде, куда бы вы его не положили: например, на обеденный стол.



Телефон нужно регулярно протирать / Фото Pexels

Вытяжка

Легко забыть о том, чтобы почистить жир внутри вытяжки, и еще легче игнорировать эту задачу до последнего. Впрочем, заглядывайте иногда внутрь, и вы будете удивлены тем, сколько жира там уже накопилось.

Металлические фильтры вытяжки очень часто можно очистить в посудомоечной машине, поэтому уборку на кухне можно существенно упростить.

Выключатели света

Ситуация почти такая же, как с телефоном – люди очень часто трогают их грязными руками, и очень редко вспоминают о них во время уборки. А тем временем на них скапливаются не только разнообразные бактерии, но и пыль.

Из соображений безопасности распылять моющие средства на выключатели нельзя и не нужно – вместо этого брызните мылом на ткань из микрофибры и хорошо потрите выключатели, и вы сразу же заметите, как они заблестят.

Туалетная щетка и держатель

Вот еще одно не слишком приятное, однако необходимое задание. Большинство людей даже не задумываются, насколько грязными и наполненными бактериями могут быть туалетные щетки – особенно, когда в держателях начинает скапливаться вода.

Впрочем, почистить предметы совсем несложно и сделать это можно с помощью обычного моющего средства.

Щетка для волос

Большинство людей расчесываются по крайней мере раз в день, но вот чистят свои щетки гораздо реже. А в них за это время накапливаются волосы, масла с головы, остатки шампуня и бальзама, пыль, грязь и остальной мусор – и все оно в конце концов кочует к вам на волосы.

И почистить щетку может быть не так уж и сложно – верите вы или нет, но большинство из них можно спокойно мыть в посудомоечной машине.