5 многолетних цветов для весны и лета: цветут несколько сезонов подряд

Многие садоводы стремятся засадить сад таким образом, чтобы в нем постоянно цвели цветы. И сделать это очень просто благодаря нескольким многолетникам.

Основная цель каждого садовода – это иметь клумбу, что будет захватывать взгляд в течение целого сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но для достижения такого результата нужно с большим вниманием отнестись к выбору растений.

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Эхинацеи

Эхинацея – это идеальный выбор для сада благодаря своей уникальной и игривой форме, а также разнообразию оттенков розового, что она может принести на вашу клумбу. Кроме того, эхинацеи также могут быть белыми и фиолетовыми.

Это многолетнее травянистое растение цветет позже в сезон, с лета и до осени. Обычно растения погибают зимой и снова появляются весной. Цветы напоминают ромашки и радуют глаз с середины июня и до сентября.

Кореопсис

Кому не нравится ярко-желтый цвет кореопсиса? Этот цветок будет радовать цветением с начала лета и до первых заморозков. А для стимулирования цветения можно очистить отцветшие цветы, срезая стебли до следующего бокового листа.

Растут кореопсисы лучше всего в хорошо дренированной, суглинистой или песчаной почве.

Тысячелистник

Благодаря различным оттенкам этого многолетника вы можете добавить цвета в ваш сад, и он сохранится в течение целого сезона. Это очень выносливое и устойчивое к засухе растение, а его непрерывное летнее цветение привлекает бабочек и других полезных насекомых.



Тысячелистник может стать невероятным дополнением к саду / Фото Pexels

Пион

Пионы – это надежные и очень долговечные растения, которые могут поколениями цвести и практически не требуют внимания. А как срезанные цветы пионы вообще не имеют конкурентов – прекрасно смотрятся и отдельно, и в композициях с другими растениями.

Цветут пионы в конце весны – начале лета, и будут радовать цветением достаточно долго.

К слову, весна – это лучшее время для посадки цветов. И ранее мы рассказывали о тех, которые нужно высадить еще до Пасхи.

Флоксы

Флоксы – это замечательный многолетник, что достаточно долго радует цветением и может радовать им от середины лета до начала осени. Это также замечательный опылитель, и цветок невероятно будет выглядеть в букетах. Флоксы также имеют разные цвета и высоту, поэтому вы можете подобрать идеальное растение для вашего сада.