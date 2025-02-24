Если в конце февраля вы чувствуете что зима влияет на ваше настроение, а солнца катастрофически не хватает, самое время включить в свой рацион несколько напитков, которые могут это исправить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Зеленый чай

Зеленый чай – это настоящий суперпродукт в мире напитков, и он может не только поднять ваше настроение, но и укрепить иммунную систему и помочь расслабиться и отбросить лишний стресс.

Этот напиток содержит L-теанин, аминокислоту, что способствует расслаблению и усиливает активность альфа-волн мозга. Также он содержит умеренное количество кофеина, что может улучшить концентрацию внимания и настроение.



Зеленый чай может улучшить настроение / Фото Pexels

Кефир

Ферментированный напиток может стать именно тем, что вам нужно, чтобы поднять себе настроение. Ваш кишечник влияет на настроение и мозг сильнее, чем вы думаете, поэтому то, что хорошо для кишечника, хорошо для всего организма.

А богатые пробиотиками напитки, например кефир, могут улучшить разнообразие кишечного микробиома.

Комбуча

Как и кефир, напиток из чайного гриба также является ферментированным, а потому будет очень полезным для вашего кишечника, поэтому пренебрегать им не стоит. Кроме того, комбуча очень вкусная и может похвастаться большим количеством преимуществ для здоровья.

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Горячий шоколад

Темный шоколад является достаточно полезным для здоровья, и если вы приготовите напиток на его основе, это точно улучшит вам настроение. Какао содержит флавоноиды, что улучшают приток крови к мозгу – а это приводит к улучшению когнитивных функций.

Кроме того, шоколад влияет и на уровень серотонина, а значит, поднимает ваше настроение.

Кофе

Есть причина, почему вы можете стремиться к кофе, когда чувствуете себя грустными – все дело в кофеине, что он содержит. Он действует как стимулятор нервной системы и повышает уровень дофамина и серотонина, а это связано с улучшением настроения и умственной активности.